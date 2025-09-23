Некоторым людям разрешили есть ночью

Поздний прием пищи часто грозит тяжестью, изжогой и развитием хронических болезней, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.По ее словам, бывают ситуации, когда поесть перед сном необходимо. «Например, у людей с сахарным диабетом первого типа или некоторыми эндокринными нарушениями ночью может возникать опасное снижение уровня сахара в крови. В таких случаях легкий перекус перед сном помогает избегать гипогликемии и поддерживать стабильное состояние», — отметила гастроэнтеролог.Показан легкий перекус и спортсменам с высокой физической нагрузкой — им иногда рекомендуют съедать перед сном немного белка для восстановления мышц, рассказала Кашух.Чтобы не перегружать организм перед сном, врач посоветовала ужинать за два-три часа до сна и включать в рацион белки и медленные углеводы. Перекусить можно кефиром, творогом, бананом или небольшим бутербродом с сыром, а от сладостей, снеков и выпечки на ночь лучше отказаться, заключила она.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки