Профессор Ачкасов: фитнес-браслеты могут выдавать неточные данные

Фитнес-браслеты и приложения, которые помогают следить за здоровьем и физической активностью, не являются медицинскими приборами, поэтому могут выдавать неправильные значения. Об этом рассказал д. м. н., профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Евгений Ачкасов.«Да, безусловно, какое-то понимание о своем организме вы будете иметь. И все же функции у всех этих приборов домашнего пользования — браслетов, приложений и так далее — вспомогательно-развлекательная. Но никак не медицинская», — отметил специалист.По данным газеты «Известия», россияне стали все больше полагаться на технологии, относящиеся к категории «интернет тел». В прошлом году «умными» часами и другими трекерами для здоровья пользовались более половины граждан, опрошенных ВЦИОМом.Ачкасов отметил, что гаджеты могут замотивировать заниматься спортом и следить за собой, однако, они не станут альтернативой консультациям специалиста. По его словам, их показатели имеют погрешность в 15-20%.Ученые из Северо-Западного университета в США до этого разработали новый алгоритм, позволяющий смарт-часам более точно определять количество сожженных калорий у людей с ожирением. Современные фитнес-трекеры, как правило, ориентированы на пользователей с нормальным весом и при этом дают серьезные погрешности в измерениях у людей с ожирением, уточнил они.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки