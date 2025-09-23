Врач предупредил о риске потери слуха при болезни Меньера
«При заболевании происходит нарушение оттока лимфы, в результате чего повышается давление во внутреннем ухе. Всё это приводит к спазму барабанной перепонки, повышенному давлению на слуховые косточки и болевому синдрому. Избыток эндолимфы начинает влиять и на вестибулярный нерв, вызывая головокружение», — пояснил Умнов.
Специалист перечислил основные симптомы болезни: периодические приступы головокружения, головные боли, шум в ушах и нарушение равновесия. Человеку кажется, что предметы движутся вокруг него в пространстве. Шум в ушах разный по тональности — от писка и шелеста листьев до гула мотора. Отмечена односторонняя тугоухость, которая прогрессирует по ходу болезни
Умнов также отметил связь заболевания с аутоиммунными нарушениями, такими как красная волчанка и ревматоидный артрит, а также с мигренями при поражении сосудистого русла. Эксперт предупредил, что болезнь Меньера может привести к полной потере слуха, если патологический процесс перейдет на второе ухо.
