Врач назвала «красную бабочку» одним из характерных симптомом волчанки
«Красная бабочка» наблюдается только в 50% случаев. Это связано с воспалительными процессами. Когда пациенты выходят на свежий воздух и подвергаются облучению солнечными лучами, особенно ультрафиолетовыми, на фоне фотосенсибилизации появляется этот симптом. Таким образом, солнечные лучи играют обязательную роль в появлении «красной бабочки», — сказала специалист.
По ее словам, как и все аутоиммунные заболевания, СКВ оказывает на организм агрессивное влияние. Поражаются различные органы, включая кожу, опорно-двигательную систему, гематологическую, сердечно-сосудистую, нефрологическую системы и даже зрительные органы.
Овсепян отметила, что синдром сухого глаза и повреждения слезных желез часто встречаются при красной волчанке, что приведет в дальнейшем к ухудшению зрения. Важно также учитывать, что поражение почек может протекать бессимптомно, проявляясь в анализах как появление эритроцитов и белка в моче.
Кроме того, при СКВ воспаляются в основном мелкие суставы, что приводит к полиартриту — еще одному важному симптоматическому проявлению болезни. Это также следует учитывать при диагностике и лечении этого заболевания.
