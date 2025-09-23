Врач назвала «красную бабочку» одним из характерных симптомом волчанки

Системная красная волчанка (СКВ) — это аутоиммунное заболевание, которое может поражать различные органы и системы организма. Одним из характерных симптомов является так называемая красная бабочка, которая появляется на коже, обычно на лице. Об этом заявила «Известиям» врач-эндокринолог взрослой поликлиники ГБУЗ МО «ПОКБ», ОСП№ 6 Тамара Овсепян.«Красная бабочка» наблюдается только в 50% случаев. Это связано с воспалительными процессами. Когда пациенты выходят на свежий воздух и подвергаются облучению солнечными лучами, особенно ультрафиолетовыми, на фоне фотосенсибилизации появляется этот симптом. Таким образом, солнечные лучи играют обязательную роль в появлении «красной бабочки», — сказала специалист.По ее словам, как и все аутоиммунные заболевания, СКВ оказывает на организм агрессивное влияние. Поражаются различные органы, включая кожу, опорно-двигательную систему, гематологическую, сердечно-сосудистую, нефрологическую системы и даже зрительные органы.Овсепян отметила, что синдром сухого глаза и повреждения слезных желез часто встречаются при красной волчанке, что приведет в дальнейшем к ухудшению зрения. Важно также учитывать, что поражение почек может протекать бессимптомно, проявляясь в анализах как появление эритроцитов и белка в моче.Кроме того, при СКВ воспаляются в основном мелкие суставы, что приводит к полиартриту — еще одному важному симптоматическому проявлению болезни. Это также следует учитывать при диагностике и лечении этого заболевания.

