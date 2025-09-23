Раскрыта причина постоянной усталости осенью

Врач-диетолог, эксперт по здоровью кишечника Меган Росси раскрыла главную причину постоянной усталости осенью и объяснила, почему в этот период даже привычные дела даются тяжелее.Росси назвала ключевым фактором осеннего упадка сил сокращение светового дня. По ее словам, количество естественного света влияет на выработку серотонина и мелатонина, что само по себе приводит к постоянной усталости. Однако вдобавок к этому циркадные ритмы влияют на состав микробиома в кишечнике. «Это может привести к тому, что хороших противовоспалительных микробов станет меньше, пищеварение ухудшится и запас энергии истощится», — заявила Росси.Она добавила, что ситуацию усугубляют образ жизни и привычки. По ее словам, недосып, малоподвижность и избыток углеводов усиливают усталость. Чтобы избавиться от этого ощущения, диетолог рекомендовала осенью чаще бывать на улице в светлое время суток, добавлять в рацион продукты с витамином D и магнием, а также следить за качеством сна.

