Врач Лабухин: у любителей молочной продукции реже возникают проблемы с зубами

Врач и медицинский директор сети клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин рассказал, какие продукты помогают сохранить здоровье зубной эмали.Зубная эмаль является самой прочной тканью в организме человека, однако она подвержена повреждениям и воздействию бактерий. Здоровая эмаль защищает зубы от раздражителей и обеспечивает отсутствие чувствительности. При ее повреждении образуются кариозные полости, что в итоге может привести к разрушению зуба.«Укрепить эмаль и сохранить здоровье зубов помогут простые правила, — объясняет эксперт. — В их числе — регулярная гигиена полости рта: чистка дважды в день, полоскание после еды и использование флосса или ирригатора».Лабухин также рекомендует проходить профилактические осмотры у стоматолога дважды в год. Врач сможет не только выявить начальные стадии кариеса, но и оценить состояние эмали.Другой способ защитить зубную эмаль — использовать средства с фтором, например, растворы или реминерализующие гели. Однако стоматолог предостерег от их чрезмерного применения, поскольку избыток фтора может спровоцировать флюороз.«Большое значение имеет и питание: достаточное количество витаминов, минералов и микроэлементов помогает сохранить эмаль прочной и предотвратить вымывание кальция и фтора», — утверждает врач.По словам стоматолога, положительно влияют на зубы твердые овощи и фрукты — морковь, яблоки, груши, огурцы и свекла. Они помогают очищать зубы от налета, стимулируют кровообращение в деснах и усиливают слюноотделение, которое является естественной защитой эмали.В рацион также рекомендуется включать зелень, богатую кальцием и фолиевой кислотой, ягоды, содержащие витамины, микроэлементы, фтор и кальций. Однако после употребления кислых ягод врач советует полоскать рот водой, чтобы снизить риск повреждения эмали.Полезны и орехи — это источник аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот. При этом специалист предупреждает, что раскалывать скорлупу зубами опасно.Особое место занимают молочные продукты — молоко, сыр, творог и йогурт, которые содержат кальций и фосфор, необходимые для реминерализации эмали. Лабухин отмечает, что у любителей молочной продукции реже возникают проблемы с зубами.К продуктам, укрепляющим зубы, стоматолог также отнес цитрусовые, морепродукты, яйца, мед, а также воду и чай. В частности, морская рыба богата фтором, кальцием и витамином D, а мед обладает антибактериальными свойствами и помогает поддерживать баланс кислотности в полости рта.«Разнообразное питание, богатое витаминами и минералами, в сочетании с правильной гигиеной полости рта способствуют сохранению прочной эмали и снижают риск кариеса», — говорит эксперт.Что касается потемнения эмали, то на этот процесс влияют разные факторы. Она может менять оттенок и разрушаться под воздействием продуктов с красителями, особенно если в организме недостаточно кальция и фтора.«Сильнее всего зубы окрашивают ягодные соки, вино, кофе и соевый соус, — предупреждает Лабухин. — При недостаточной гигиене это не только приводит к изменению цвета эмали, но и повышает риск развития кариеса».Чтобы снизить риски, эксперт рекомендует соблюдать гигиену, посещать стоматолога и регулярно проходить профессиональную чистку у гигиениста. Гладкая эмаль сложнее воспринимает пигменты и становится менее уязвимой для бактерий.Врач также напомнил, что эмаль может пострадать при ортодонтическом лечении, после процедур отбеливания или замены пломб. В этот период стоит избегать жесткой пищи и красящих продуктов. Кроме того, стоматолог советует отказаться от резких перепадов температуры, например, сочетания горячего кофе и мороженого.По словам эксперта, сохранение эмали и правильный уход за зубами — это не только вопрос эстетики, но и важная профилактика кариеса и заболеваний десен.

