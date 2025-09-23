Названа неочевидная причина разрушения почек

Привычка пить мало воды пагубно воздействует на почки, предупредил врач уролог-андролог Артур Богатырев.Богатырев отметил, что почкам, как и всему организму, вредят курение и употребление алкоголя. Однако постоянная нехватка воды может вызвать не менее серьезные последствия. Врач пояснил, что вода необходима почкам, чтобы полноценно выполнять свои функции — выводить токсины и лишнюю жидкость. При обезвоживании же кровь хуже поступает к органам, а токсины выводятся медленнее.Также, по словам уролога, разрушают почки переизбыток соли в организме и частый прием обезболивающих препаратов. Кроме того, дополнительная нагрузка на орган и риск развития инфекций мочевыводящих путей появляется, если долго откладывать поход в туалет при полном мочевом пузыре.

