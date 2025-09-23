Nutrients: зерновые продукты могут быть полезны и в переработанном виде

Цельнозерновые продукты и некоторые продукты их переработки могут быть полезны для здоровья при условии, что они богаты питательными веществами. Регулярное употребление, по-видимому, защищает от ожирения и значительно улучшает потребление клетчатки и белка, среди прочего.В новом исследовании, проведенном экспертами из Вашингтонского университета (США), оценивалось влияние потребления зерновых на качество питания и здоровье.Исследователи изучали рацион более 14 000 участников в течение пяти лет. Для определения полезных зерновых использовались два инструмента оценки: индекс качества пищевых продуктов по содержанию углеводов (CFQS-3) и индекс богатства пищевых продуктов питательными веществами (NRF9.3).Обе модели учитывают такие факторы, как содержание клетчатки и белка, а также долю добавленного сахара, соли и насыщенных жиров, сообщает исследовательская группа.По словам исследователей, как цельнозерновые продукты, так и некоторые рафинированные или обогащенные продукты (например, некоторые виды хлеба, хлопья или лепешки) показали очень хорошие результаты с точки зрения плотности питательных веществ.По данным исследовательской группы, участники, потреблявшие больше богатых питательными веществами зерновых, в целом потребляли больше клетчатки, белка, железа, кальция, калия и магния.Участники с высоким потреблением полезных зерновых также потребляли больше фруктов, овощей и постного белка, что, по мнению экспертов, указывает на то, что они в целом ведут более здоровый образ жизни.Участники с высоким потреблением зерновых также реже страдали избыточным весом и имели более низкий уровень инсулина натощак – ключевого маркера метаболического здоровья, объясняют исследователи.«Благодаря содержанию важных питательных веществ, таких как клетчатка, железо, витамины группы B и фолиевая кислота, зерновые продукты могут внести значительный вклад в более здоровое питание для всех групп населения», – резюмирует автор исследования профессор Адам Древновски.Исследование даёт важный импульс для переосмысления дискуссии о зерновых продуктах. По всей видимости, не так важно, является ли продукт цельнозерновым или рафинированным; решающее значение по-прежнему имеет содержание ценных питательных веществ в соотношении с сахаром, солью и жиром.

