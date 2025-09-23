JP: средиземноморская диета защищает здоровье зубов

Согласно новому исследованию, средиземноморская диета может помочь на приеме у стоматолога. Исследователи пишут в статье, опубликованной в журнале Journal of Periodontology, что у людей, придерживающихся средиземноморской диеты, вероятность иметь более здоровое состояние десен выше.С другой стороны, исследователи обнаружили, что у людей, которые ели красное мясо и сладкие лакомства, как правило, были более серьезные заболевания десен и более высокий уровень воспаления.«Наши результаты показывают, что сбалансированная диета средиземноморского типа может потенциально уменьшить заболевания десен и системное воспаление», — заявил ведущий автор исследования Джузеппе Майнас из Королевского колледжа Лондона.В ходе исследования ученые проанализировали данные 195 пациентов, участвовавших в исследовании Биобанка стоматологических, оральных и краниофациальных данных Королевского колледжа Лондона.В рамках исследования пациенты прошли полное стоматологическое обследование, сдали образцы крови и заполнили анкету по диете.На основании исследования диеты исследователи отнесли 112 пациентов к категории строго придерживающихся средиземноморской диеты. Этот режим питания:Уделяет особое внимание фруктам, овощам, цельнозерновым продуктам, орехам, бобам и полезным жирам, таким как оливковое масло.Призывает употреблять умеренное количество рыбы, птицы, нежирного мяса и молочных продуктов.Ограничивает употребление красного мяса, сладостей, сладких напитков и масла.Исследователи отметили, что средиземноморская диета уже связана с более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, возрастного ухудшения работы мозга и некоторых видов рака.Результаты показывают, что люди, чей режим питания максимально соответствовал средиземноморской диете, на 65% реже страдали от серьезных заболеваний десен с учетом других факторов риска для здоровья полости рта.Кроме того, исследователи сообщают, что более частое употребление красного мяса увеличивает риск развития заболеваний десен у человека в 2,7 раза.Анализы крови показали, что у людей, не придерживающихся средиземноморской диеты, уровень воспалений в организме был выше.«Возможно, существует связь между тяжестью заболевания пародонта, диетой и воспалением», — сказал Майнас. «Эти аспекты следует учитывать в комплексе при оценке лечения пародонтита у пациентов».Исследователи отмечают, что диета, богатая белком, может создать в полости рта среду, способствующую росту вредных бактерий.«Появляется все больше доказательств того, какую роль сбалансированная диета может играть в поддержании здорового состояния пародонта», — заявил профессор Луиджи Нибали из Королевского колледжа Лондона. «Наше исследование показывает потенциальный эффект, который богатая питательными веществами и растительной пищей диета может оказать на улучшение здоровья десен в стране. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования для разработки персонализированных подходов, которые помогут людям контролировать здоровье десен».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки