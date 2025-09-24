В ИХР РАН создали форму лекарства от артрита для инъекций один раз в месяц
Ученые объяснили: современные препараты для лечения артрита чаще всего выпускаются в виде таблеток. Однако при прохождении через желудочно-кишечный тракт значительная часть действующего вещества теряется, а для стабильного эффекта требуется частый прием.
Инъекции действуют быстрее, но высокие дозировки могут вызывать побочные эффекты. Поэтому ученые Лаборатории химии олигосахаридов и функциональных материалов сосредоточились на создании состава, который будет эффективен при меньшей частоте введений.
Новая разработка представляет собой жидкий раствор плюроников — полимеров, которые при попадании в организм превращаются в гель. В него ученые поместили противовоспалительное средство лефлуномид.
Новый формат лечения уже протестировали в среде, близкой к синовиальной жидкости человеческого сустава.
Благодаря высокой вязкости геля препарат высвобождался медленно и целенаправленно. По словам исследователей, применение такой методики позволяет уменьшить кратность инъекций до одного раза в месяц.
Система также позволила улучшить растворимость малорастворимых препаратов за счет образования мицелл — структур, «упаковывающих» действующее вещество.
«Вариативность свойств полученных гелей позволяет вводить оптимальную дозировку лефлуномида и обеспечить его контролируемое поступление в организм», — рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник лаборатории, кандидат химических наук Михаил Агафонов.
Действие полученных образцов ученые сравнили с коробкой переключения передач в автомобиле: каждая передача – это определенная скорость высвобождения действующего вещества.
