В Китае врач рассказала о симптомах заболеваний соединительной ткани

Заболевания соединительной ткани могут поражать весь организм сопровождаться такими симптомами, как побеление и онемение рук при замерзании, а также имеют способность проявляться в иных «незначительных проблемах», не касающихся основной болезни.Ранее китайский блогер Чжан Тин поделилась, что после года брака врачи диагностировали у нее заболевание иммунной системы. По словам женщины, она сталкивалась с такими симптомами, как побеление и онемение рук при замерзании. Впоследствии выяснилось, что это связано со смешанным типом заболевания соединительных тканей. Хотя заболевание было обнаружено на ранней стадии, оно может как улучшиться, так и усугубиться.Главный врач и директор отделения ревматологии и иммунологии больницы BenQ в Нанкине Лиу Линь уточнила, что большинство заболеваний соединительных тканей не поддаются полному лечению. Основной целью терапии она назвала облегчение симптомов, контроль прогрессирования заболевания, а также достижение долгосрочной стабильности и поддержание качества жизни пациента.Заболевание соединительных тканей могут поражать весь организм, в том числе кожу, суставы, мышцы, почки, а также кроветворную систему. Чжан Тин поделилась, что у нее проявился симптом, известный как синдром Рейно, при котором в условиях холода или стресса пальцы рук становятся бледными, синими или красными. Лиу Линь предупредила, что некоторые случаи проявления синдрома Рейно первичны, доброкачественны и часто хорошо поддаются контролю посредством тепла или изменения образа жизни.«Однако, если первый приступ возникает во взрослом возрасте (особенно около 30 лет), асимметрично поражает обе руки или ноги, сопровождается болью или другими симптомами, такими как лихорадка, сыпь и боль в суставах, — это, вероятно, признак заболевания и требует немедленной консультации с ревматологом. Вторичный синдром Рейно также может привести к образованию язв на кончиках пальцев и гангрене, поэтому раннее выявление заболевания крайне важно для предотвращения прогрессирования», — подчеркнула врач.Врачи утверждают, что симптомы заболевания могут проявляться также через множество «незначительных проблем», не всегда связанных с основным заболеванием. Лиу Линь привела в пример необъяснимую сильную усталость, лихорадку, частые приступы язв в полости рта и носа, а также сыпь после нахождения на солнце. Особенно важно обратить внимание на такие внутренние симптомы, как одышка, сухой кашель, появление пузырьков в моче и отеки на ногах, поскольку это может свидетельствовать о поражении органов.«К повторяющимся «незначительным недомоганиям» следует относиться серьезно, особенно при наличии вышеупомянутого сочетания симптомов. Не следует быть беспечным и своевременно обращаться за медицинской помощью. Чем подробнее анамнез, тем полезнее он будет для постановки диагноза. Раннее стандартизированное лечение может значительно контролировать прогрессирование заболевания и поддерживать функцию органов», — уточнила врач.Отмечается, что такие заболевания, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, дерматомиозит и смешанное заболевание соединительной ткани являются специфическими и требуют комплексного лечения. По словам Лиу Линь, из-за ограниченности возможностей десятилетия назад наблюдался низкий уровень выживаемости у людей с такой болезнью, как красная волчанка.Она уточнила, что благодаря широкому применению глюкокортикоидов, иммунодепрессантов и биологических препаратов, а также прогрессу в стратегиях лечения состояние большинства пациентов удалось эффективно контролировать. На этом фоне вероятность развития тяжелой формы красной волчанки значительно снизилась.В том числе Лиу Линь отметила, что благодаря ранней диагностике и стандартизированному лечению большая часть пациентов в заболеваниями соединительной ткани могут достичь ремиссии, работать и жить как здоровые люди с низким риском развития тяжелого заболевания в течение жизни. При этом пациенты должны регулярно проверяться и наблюдаться у специалистов и своевременно корректировать планы лечения.

