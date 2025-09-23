F&F: экстракт уссурийской груши ускоряет переработку алкоголя в организме
Уссурийская груша традиционно используется в народной медицине для снижения симптомов похмелья. Теперь ее эффективность получила научное подтверждение. В лабораторных испытаниях экстракт Pyrus ussuriensis показал способность снижать токсичное воздействие этанола на клетки печени.
Ученые отмечают: экстракт активировал ферменты, отвечающие за расщепление алкоголя и снижение уровня ацетальдегида. Ацетальдегид — это вещество, которое образуется в организме при окислении спиртных напитков. При избытке алкоголя в крови ферментные системы не справляются с полным превращением ацетальдегида в уксусную кислоту, в результате он накапливается в организме, повреждая печень.
Кроме того, исследователи зафиксировали подавление активности фермента CYP2E1, который усиливает образование вредных соединений при переработке алкоголя в организме.
Эксперименты на животных с острой алкогольной интоксикацией подтвердили: воздействие экстракта снижало уровень этанола и его метаболитов в крови, уменьшало воспаление в печени и повышало антиоксидантную защиту. Также наблюдалось значительное снижение биомаркеров печеночного повреждения — ферментов AST и ALT.
