Хирург назвала действенный способ для продления молодости
«Гимнастика для лица, или фейсфитнес, — единственное, что поможет действительно продлить молодость. Выполнение комплекса упражнений, направленных на укрепление мышц и связок, позволит лицевому каркасу намного дольше оставаться на месте», — сказала она .
Врач советует соблюдать питьевой режим и делать самомассаж для улучшения эффекта от упражнений. Они помогают улучшить кровоток, что приводит к более лучшему насыщению кислородом и предотвращению заломов на коже. Также она настоятельно советует соблюдать режим сна.
По словам врача, ботокс и филлеры негативно сказываются на эффекте от фейслифтинга. Они препятствуют улучшению кровообращения и достаточному увлажнению.
Сафонова также отметила, что курение и алкоголь вредит здоровью кожи. Из-за них нарушается обогащение крови кислородом и появляются отеки, которые растягивают SMAS — мышечно-лицевой каркас, состоящий из мышц, жировых пакетов и сухожилий. Поэтому отказ от вредных привычек достаточно быстро положительно отразится на внешнем виде.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий