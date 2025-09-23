Хирург назвала действенный способ для продления молодости

Для поддержания молодости лица недостаточно пользоваться только кремом, а необходимо работать с мышцами напрямую. Об этом сообщила хирург высшей категории Любовь Сафонова.«Гимнастика для лица, или фейсфитнес, — единственное, что поможет действительно продлить молодость. Выполнение комплекса упражнений, направленных на укрепление мышц и связок, позволит лицевому каркасу намного дольше оставаться на месте», — сказала она .Врач советует соблюдать питьевой режим и делать самомассаж для улучшения эффекта от упражнений. Они помогают улучшить кровоток, что приводит к более лучшему насыщению кислородом и предотвращению заломов на коже. Также она настоятельно советует соблюдать режим сна.По словам врача, ботокс и филлеры негативно сказываются на эффекте от фейслифтинга. Они препятствуют улучшению кровообращения и достаточному увлажнению.Сафонова также отметила, что курение и алкоголь вредит здоровью кожи. Из-за них нарушается обогащение крови кислородом и появляются отеки, которые растягивают SMAS — мышечно-лицевой каркас, состоящий из мышц, жировых пакетов и сухожилий. Поэтому отказ от вредных привычек достаточно быстро положительно отразится на внешнем виде.

