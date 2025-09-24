Ученые из Гарварда назвали восемь диет, продлевающих жизнь
«Результаты показали, что те, кто точно следовал рекомендованным диетам, на 86 процентов старели позже», — говорится в материале.
Специалисты выделили восемь рационов. К примеру, диета AHEI, где делается акцент на овощах, фруктах, бобовых и орехах. В AMED соблюдается средиземноморская диета с овощами, оливковым маслом, рыбой и цельным зерном. DASH — низкое содержание соли, а также много овощей, фруктов и нежирного белка. Диета MIND разработана для здоровья мозга и включает листовые овощи и ягоды. HPDI — растительная диета с акцентом на цельнозерновые, бобовые и семена, передает Origo.
В оставшихся трех диетах также рекомендуется употреблять большое количество овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а также уменьшить потребление мяса и пищи животного происхождения.
Фруктовая диета часто воспринимается как быстрый способ похудеть или «очистить» организм. Обычно используют один продукт — арбуз, дыню, цитрусовые, иногда тыкву или кабачок. Такие диеты кажутся натуральными и простыми, но это не всегда безопасно, рассказала врач Вера Сережина.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий