Ученые из Гарварда назвали восемь диет, продлевающих жизнь

Исследователи из Гарвардского университета изучили данные 105 тысяч американцев, наблюдая за ними более 30 лет, и определили, какие диеты помогают снизить риск серьезных заболеваний и способны увеличить продолжительность жизни.«Результаты показали, что те, кто точно следовал рекомендованным диетам, на 86 процентов старели позже», — говорится в материале.Специалисты выделили восемь рационов. К примеру, диета AHEI, где делается акцент на овощах, фруктах, бобовых и орехах. В AMED соблюдается средиземноморская диета с овощами, оливковым маслом, рыбой и цельным зерном. DASH — низкое содержание соли, а также много овощей, фруктов и нежирного белка. Диета MIND разработана для здоровья мозга и включает листовые овощи и ягоды. HPDI — растительная диета с акцентом на цельнозерновые, бобовые и семена, передает Origo.В оставшихся трех диетах также рекомендуется употреблять большое количество овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а также уменьшить потребление мяса и пищи животного происхождения.Фруктовая диета часто воспринимается как быстрый способ похудеть или «очистить» организм. Обычно используют один продукт — арбуз, дыню, цитрусовые, иногда тыкву или кабачок. Такие диеты кажутся натуральными и простыми, но это не всегда безопасно, рассказала врач Вера Сережина.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки