Врач назвала повышающие гемоглобин продукты

Низкий уровень гемоглобина — распространенная проблема, которая сказывается не только на самочувствии: у людей появляются слабость, головокружения, ухудшается внимание, снижается иммунитет, а сердце работает с повышенной нагрузкой. Об этом рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.«Если дефицит сохраняется длительно, это может перерасти в клинически значимую анемию, поэтому контроль показателей важен для всех возрастов и обоих полов. Гемоглобин — это железосодержащий белок эритроцитов, обеспечивающий доставку кислорода от легких к тканям. При его снижении клетки недополучают кислород, что и проявляется перечисленными симптомами», — объяснила она.Нормы зависят от пола и возраста: ориентировочно у мужчин 130–150 г/л, у женщин 120–140 г/л; у детей значения варьируют в зависимости от периода жизни.Причины падения гемоглобина можно разделить на две большие группы. Первая — нехватка субстратов для синтеза: дефицит железа, фолатов (В9), кобаламина (В12) или витамина C; это связано с несбалансированным питанием, жесткими диетами, нарушением всасывания. Вторая — ускоренное разрушение или утрата крови: хронические заболевания, кровопотери, гемолитические процессы, опухоли, а также влияние образа жизни — курение, злоупотребление алкоголем, прием отдельных медикаментов.При нехватке железа рацион корректируют в пользу продуктов с гемовым железом — оно лучше усваивается и быстрее восполняет дефицит. Надежные источники: нежирная говядина и телятина, печень и почки, жирная рыба (например, скумбрия, сельдь) и яичные желтки.Растительные источники железа — цельнозерновые каши (гречка, овсянка, отруби), бобовые (фасоль, горох), свекла, морковь, картофель, шпинат, зелень, морская капуста и лесные грибы — дают дополнительный эффект, но их железо (негемовое) усваивается хуже. Чтобы повысить его биодоступность, комбинируйте эти продукты с источниками витамина C: цитрусовыми, ягодами, клюквой, капустой и свежей зеленью.«Есть важные практические замечания. Кальций снижает всасывание железа, поэтому сочетание молочных продуктов и богатых железом блюд стоит избегать. Чай и кофе содержат вещества, которые тормозят усвоение — их лучше не пить сразу после еды. Гранат и гранатовый сок традиционно рекомендуют при низком гемоглобине, но людям с предрасположенностью к запорам стоит быть аккуратнее», — предупредила врач.При подозрении на дефицит фолатов включают в рацион бобовые, спаржу, артишоки, листовые овощи (шпинат, руккола), свеклу, брокколи, брюссельскую капусту, цитрусовые, орехи, семена, печень и зародыши пшеницы. При недостатке витамина B12 акцент делают на мясных продуктах, печеночных блюдах, рыбе (лосось, форель), морепродуктах, яйцах и молочных продуктах; вегетарианцам и тем, кто имеет нарушения усвоения, могут быть показаны аптечные добавки либо обогащенные продукты (пивные дрожжи, обогащенное растительное молоко).И главное: питание — важная часть коррекции, но не замена диагностики и лечения, уточнила Сережина.«Если вы заметили симптомы или анализ показал снижение гемоглобина, обращайтесь к врачу: специалист выяснит причину и подберет схему лечения вместе с рекомендациями по питанию», — добавила она.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки