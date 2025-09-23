Газировка может стать причиной колоректального рака

Сладкие напитки способствуют размножению патогенных бактерий, снижению клеточного иммунитета, что запускает процесс образования опухолевых клеток, рассказала врач-диетолог Мария Мухина.Регулярное употребление сладких газированных напитков может привести к возникновению колоректального рака даже у молодых. Для профилактики заболевания необходимо отказаться от газировки и ежегодно проходить колоноскопию и гастроскопию, рассказала НСН врач-диетолог Мария Мухина.Ученые из Техасского университета США сделали открытие, что смесь глюкозы и фруктозы, содержащаяся во многих газировках, напрямую способствует метастазированию колоректального рака. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Nature Metabolism. В статье отмечается, что комбинация соединений сделала раковые клетки более подвижными, что привело к их быстрому распространению в печень — наиболее распространенную локализацию метастазов этого заболевания. Даже умеренное употребление сладких напитков напрямую способствует росту опухоли на ранней стадии.«Сладкие напитки не сразу вызывают рак, но при их регулярном употреблении меняется флора, микробиота: условно-патогенные бактерии начинают размножаться, снижается не только выработка пептидов, витаминов, но и клеточного, местного иммунитета. Соответственно, клетки иммунитета не видят опухолевые клетки, которые начинают интенсивно размножаться. Вначале растут полипы, то есть доброкачественные опухоли. Если их вовремя не удалить, они могут превращаться в злокачественные. От полипов избавляются прямо на обследовании», — рассказала Мухина.По словам врача-диетолога, рак кишечника стал в несколько десятков раз чаще встречаться у молодежи. Чтобы избежать развития злокачественных опухолей, необходимо регулярно проходить процедуру колоноскопии и гастроскопии.«У молодежи рак толстой кишки раньше вообще не встречался, а сейчас статистика в несколько десятков раз стала хуже. Наше население абсолютно не приучено делать колоноскопию и гастроскопию. Например, в Японии граждане проходят эту процедуру ежегодно, благодаря чему в стране уменьшилось количество колоректального рака в два раза. Поскольку у нас этого не делают, то и происходит рост онкологии, аденокарциномы кишечника, эпителиального рака и других злокачественных образований», — отметила медик.Ранее врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала НСН, что кофе в чистом виде полезен для организма, сахар в напиток не рекомендуется добавлять никому, так как это приводит к диабету и прыщам, а вот молоко — в зависимости от переносимости.

