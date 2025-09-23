Зелёные овощи способствуют лучшей регуляции уровня сахара в крови у взрослых

Новое исследование Университета Эдит Коуэн (ECU) показало, что крестоцветные овощи улучшают гликемический контроль по сравнению с корнеплодами и тыквенными овощами в рандомизированном контролируемом перекрестном исследовании: исследование VEgetableS for vascular hEaLth (VESSEL) обнаружило доказательства того, что крестоцветные овощи, такие как брокколи и капуста, могут помочь в регулировании уровня сахара в крови, особенно для людей с риском диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).Эмма Коннолли исследовала, улучшает ли употребление крестоцветных овощей гликемический контроль (контроль уровня сахара в крови) по сравнению с корнеплодами и тыквенными овощами у взрослых, не страдающих диабетом, но с повышенным артериальным давлением.В рандомизированном контролируемом перекрестном исследовании участники потребляли четыре порции крестоцветных овощей (брокколи, белокочанная капуста, цветная капуста, кудрявая капуста) или корнеплодов и тыквенных овощей (морковь, картофель, тыква, батат) в день во время обеда и ужина в течение двух недель.«Наши участники носили глюкометры на протяжении всего исследования, так что мы могли непрерывно измерять уровень сахара в крови в течение каждого двухнедельного периода», — сказала Коннолли. «Мы обнаружили, что при употреблении крестоцветных овощей у участников наблюдались менее резкие колебания уровня сахара в крови по сравнению с употреблением корнеплодов и тыквы. Мы также отметили, что у этих участников наблюдался меньший скачок уровня сахара после еды. Основная цель контроля уровня сахара в крови, особенно для людей с диабетом, — сгладить скачки и снизить его вариабельность в течение дня. Стабильный уровень сахара в крови с минимальными пиками и меньшими колебаниями связан с улучшением общего состояния здоровья и благополучия».Коннолли отметила, что необходимы дальнейшие исследования для полного понимания основных механизмов, лежащих в основе этих результатов, а также для изучения более широких клинических последствий.«Продолжение исследований будет иметь решающее значение для определения того, как можно эффективно включить эти овощи в диетические рекомендации для улучшения регуляции уровня сахара в крови и общего состояния здоровья», — сказала она.По оценкам, неудовлетворительный контроль гликемии наблюдается у 541 миллиона человек во всем мире. Коннолли отметила, что нарушение контроля уровня глюкозы увеличивает риск развития диабета 2 типа и последующих сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказывает существенное влияние на общество.Прогнозируется, что к 2031 году общие расходы, связанные с диабетом 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями, только в Австралии превысят 18,7 млрд австралийских долларов.«Менее 1 из 15 взрослых австралийцев соблюдают рекомендации по потреблению овощей. Ещё большую тревогу вызывает тот факт, что крестоцветные овощи входят в число наименее потребляемых. Добавление таких овощей, как брокколи, кудрявая капуста, бок-чой, гайлан и белокочанная капуста, в ваш рацион почти каждый день может существенно улучшить ваше здоровье», — сказала соавтор исследования Лорен Блеккенхорст.

