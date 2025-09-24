Врач призвала отказаться от кофе с утра

Врач-диетолог Елена Соломатина призвала отказаться от кофе сразу после пробуждения.Соломатина отметила, что кофе натощак может раздражать слизистую желудка, вызывать изжогу, нарушать моторику кишечника и провоцировать спазмы. Кроме того, врач рассказала, что кофе стимулирует выработку гормона стресса кортизола, который после пробуждения и так находится на пике. По ее словам, это может создать излишнюю нагрузку на надпочечники, вызвать дисбаланс гормонов и спровоцировать плохое настроение.Наконец, Соломатина указала, что привычка пить кофе сразу после пробуждения со временем приводит к тому, что организм адаптируется к кофеину и он перестает бодрить. Диетолог посоветовала пить кофе примерно через 30-60 минут после пробуждения и желательно после завтрака.

