Врач рассказала об отличиях потери веса при болезни Крона и заболеваниях щитовидки

Необъяснимая потеря веса всегда требует внимательной диагностики, так как может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Врач-эндокринолог, терапевт, нутрициолог высшей категории КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» Евгения Иванова 24 сентября рассказала «Известиям», что заболевания щитовидной железы и болезнь Крона — частые причины этого состояния.При заболеваниях щитовидной железы, таких как тиреотоксикоз или гипертиреоз, в организме вырабатывается избыточное количество гормонов Т3 и Т4, что вызывает ускорение обменных процессов. Это приводит к сжиганию калорий с высокой скоростью, даже если человек ест больше обычного. В результате происходит потеря жира и мышечной массы, несмотря на повышенный аппетит.Что касается болезни Крона, добавила специалист, потеря веса при данном заболевании обусловлена несколькими факторами. Это нарушение всасывания питательных веществ из-за воспаленной стенки кишечника, энергетически затратный хронический воспалительный процесс и часто сниженный аппетит из-за болей в животе. Питательные вещества не усваиваются должным образом, что приводит к дефициту энергии и потере массы тела.Доктор также рассказала, как можно отличить потерю веса при болезни Крона от потери веса при заболеваниях щитовидной железы. Она пояснила, что при гипертиреозе потеря веса сопровождается повышенным аппетитом, нервозностью, тревожностью, бессонницей, учащенным сердцебиением, ощущением жара и повышенной потливостью. В случае болезни Крона потеря веса чаще всего связана со снижением аппетита, болями в животе, диареей и общей слабостью.«Если вы теряете вес без видимых причин, обратите внимание на «спутников» этого похудения: если на фоне потери веса вы чувствуете постоянное нервное возбуждение, вам жарко, сердце бешено колотится, а аппетит даже усилился — это веский повод немедленно обратиться к эндокринологу и проверить уровень гормонов щитовидной железы. Если похудение сопровождается болями в животе, особенно после еды, нарушениями стула, возможно, с примесью крови, общим недомоганием и повышением температуры, ваш путь лежит к гастроэнтерологу», — сказала Иванова.

