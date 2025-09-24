Назван секрет здорового начала дня для правильной работы кишечника

Ключ к хорошему самочувствию — в простых утренних ритуалах, рассказали специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Башкортостане.По словам экспертов, первое правило — выпить после пробуждения стакан теплой воды. В него можно добавить лимон, если у человека нет заболеваний ЖКТ, чтобы «разбудить» пищеварительную систему. Врачи добавили, что завтрак должен быть богат клетчаткой: это может быть овсянка, цельнозерновой хлеб или свежие фрукты, улучшающие перистальтику кишечника и способствующие выведению токсинов из организма.Кроме того, специалисты посоветовали добавить в завтрак ферментированные продукты — натуральный йогурт или кефир. Они содержат пробиотики, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет, заключили врачи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки