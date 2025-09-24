Врач предупредила об опасности аспирина
«Это не такой безопасный препарат, у него есть побочный эффект в виде разжижения крови. Поэтому с этим во время беременности надо быть осторожным», — предупредила Ерофеева.
Гинеколог добавила, что главное правило для беременной женщины при любом недомогании — немедленно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.
«Напрямую с доктором мы общаемся даже при температуре 37 градусов, если женщина беременная. А при температуре 38 точно врач должен посетить пациентку на дому», — подчеркнула эксперт.
8 сентября врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что из-за кроворазжижающих свойств аспирин может вызывать кровоизлияния в мозг и сильные кровотечения, сообщает 360.ru.
