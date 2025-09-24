“Гала” и другие самые полезные для здоровья сорта яблок

В яблоках много клетчатки и других питательных веществ. Особенно похвастаться таким влиянием на здоровье могут определённые сорта.Ред Делишес. На одно среднее яблоко приходится 5 г клетчатки, около 22 г сахара и 29 г углеводов.Гала. Из такого яблока среднего размера вы получите 4 г клетчатки. Согласно результатам исследований, у тех, кто ел по три яблоки сорта «Гала» каждый день в течение шести недель, снизился в среднем на 17% уровень маркера воспаления.Фудзи. Одно яблоко этого сорта содержит 4 г клетчатки. Учёные также выяснили, что ежедневное употребление двух таких яблок в течение одной недели приводит к повышению уровня ферментов, усиливающих антиоксидантную защиту организма.Хани Крисп. Одно среднее яблоко этого сорта включает 3 г клетчатки. Также в нём довольно много фенольных антиоксидантов, которые замедляют биологическое старение и защищают от болезней сердца.Ренетта Канада. Исследования показывают, что употребление двух яблок этого сорта каждый день в течение восьми недель снижает уровень общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Это влияет на риск развития болезней сердца.Гренни Смит. На одно среднее такое яблоко приходится 2,5 г клетчатки. Это лучший выбор для поддержания уровня сахара в крови.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки