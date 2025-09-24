PLOS One: совы более склонны к проблемному использованию смартфонов

Новое исследование показывает, что молодые люди, которые по своей природе предпочитают поздно ложиться спать и поздно вставать, подвержены более высокому риску развития проблемных привычек использования смартфонов и социальных сетей. Исследование показывает, что чувства одиночества и тревоги могут быть важными причинами этой связи, открывая новые перспективы в борьбе с зависимостью от технологий.По мере того, как смартфоны и социальные сети прочно вошли в повседневную жизнь, возросли опасения по поводу их потенциальной зависимости. Проблемное использование смартфона характеризуется дисфункциональным отношением к устройству, например, чувством стресса, когда устройство недоступно, или когда его использование мешает другим жизненным задачам. Аналогичным образом, зависимость от социальных сетей подразумевает, что пользователи посвящают этим платформам так много времени и усилий, что другие обязанности остаются без внимания.Эти проблемы особенно распространены среди молодых людей, в группе, где также широко распространен «вечерний» тип. Циркадные предпочтения человека, или его естественная склонность быть «жаворонком» или «совой», ранее связывали с аддиктивным поведением. Исследователи отметили, что люди «вечернего» типа чаще сталкиваются как с проблемами использования смартфонов, так и с зависимостью от социальных сетей. Причины этой связи пока неясны. Целью данного исследования было изучение потенциальных психологических механизмов, которые могли бы объяснить эту связь, с акцентом на психическое здоровье, одиночество и качество сна как на возможные связующие факторы.Чтобы изучить эти связи, группа исследователей отобрала 407 студентов бакалавриата в возрасте от 18 до 25 лет. Участники, средний возраст которых составлял почти 20 лет, заполнили ряд стандартных онлайн-анкет. Эти инструменты были разработаны для измерения различных аспектов их жизни и благополучия. Одна шкала оценивала степень проблемного использования смартфона, задавая вопросы, например, о чувстве раздражительности при невозможности воспользоваться телефоном. Другая анкета измеряла зависимость от социальных сетей, выявляя основные элементы зависимости, такие как чрезмерная увлечённость социальными сетями и их использование для отвлечения от личных проблем.Участники также заполнили анкету для оценки симптомов тревоги и депрессии, которые они испытывали за последнюю неделю. Для оценки чувства эмоционального и социального одиночества использовалась отдельная шкала. Для оценки качества сна участники заполняли анкету о субъективном качестве своего сна за последний месяц. Наконец, стандартизированная анкета определяла циркадные предпочтения каждого участника, классифицируя их как утренний, вечерний или промежуточный тип в зависимости от предпочитаемого времени пробуждения и сна.Затем исследователи проанализировали собранные данные. Во-первых, они подтвердили ожидаемые связи. Как и предполагалось, люди, относившие себя к «вечернему» типу, чаще демонстрировали проблемное использование смартфонов по сравнению с людьми «утреннего» и «промежуточного» типов. Предпочтение к «вечернему» типу также было связано с более выраженными симптомами тревоги и депрессии, более выраженным чувством одиночества и ухудшением качества сна. После этого исследователи использовали статистический метод, чтобы проверить, могут ли одиночество, тревога, симптомы депрессии и плохое качество сна выступать в качестве факторов, объясняющих связь между «вечерним» типом сна и проблемными привычками в использовании технологий. Было проведено два отдельных анализа: один для проблемного использования смартфонов и один для зависимости от социальных сетей.Анализ проблемного использования смартфонов показал, что одиночество является значимым фактором. Связь между «вечерним» образом жизни и проблемным использованием смартфонов частично объяснялась чувством одиночества. Это означает, что одна из причин, по которой люди «вечернего» типа могут иметь вредные привычки, связанные со смартфонами, связана с их чувством одиночества. Другие факторы, включая тревожность, симптомы депрессии и плохое качество сна, не проявили себя как значимые факторы в этой связи. Прямая связь между «вечерним» образом жизни и проблемным использованием смартфонов сохранялась даже после учета одиночества.Анализ зависимости от социальных сетей выявил иную закономерность. В данном случае значимыми объясняющими факторами оказались как одиночество, так и симптомы тревоги. В совокупности эти два чувства полностью объясняли связь между «совой» жизнью и зависимостью от социальных сетей. Это говорит о том, что склонность «совы» к развитию зависимости от социальных сетей полностью объясняется их повышенным чувством одиночества и тревоги. После рассмотрения этих эмоциональных состояний прямая статистическая связь между «совой» жизнью и зависимостью от социальных сетей исчезла.«Наши результаты указывают на порочный круг», — заявила соавтор Анна-Стиина Валлинхеймо из Портсмутского университета. «Молодые люди, которые по природе более активны вечером, часто оказываются в социальной изоляции, что может привести к чувству одиночества и тревоги. Многие тогда обращаются к смартфонам и социальным сетям, чтобы справиться с этим, но, к сожалению, эти инструменты могут лишь усугубить ситуацию, а не улучшить её».Исследовательская группа предполагает, что молодые люди, предпочитающие вечерний тип сна, могут использовать телефоны и социальные сети в качестве дисфункциональной стратегии преодоления стресса. Когда вы чувствуете себя изолированным или тревожным, особенно поздно ночью, когда возможности для общения ограничены, мгновенный доступ к смартфону может показаться решением. Однако такая модель использования может не полностью удовлетворять социальные потребности и в некоторых случаях усугублять негативные чувства, используя такие механизмы, как социальное сравнение с вышестоящими.Исследование имеет некоторые ограничения, которые признают авторы. Все участники были студентами университетов, что означает, что результаты могут быть неприменимы ко всем молодым людям в разных жизненных обстоятельствах. Исследование также опиралось на данные, предоставленные самими респондентами в анкетах, на которые могут влиять индивидуальные предубеждения в памяти или способах подачи информации. Поскольку данные собирались в один момент времени, невозможно определить направление взаимосвязей. Например, исследование не может установить, приводит ли склонность к вечернему отдыху к одиночеству, которое, в свою очередь, приводит к использованию телефона, или же играют роль другие сложные взаимодействия. В будущих исследованиях может быть использован лонгитюдный дизайн, с наблюдением за людьми в течение длительного времени, чтобы лучше понять эту динамику.Выводы исследования имеют важное значение для поддержки психического здоровья и благополучия молодёжи в условиях всё более цифрового мира. Соавтор исследования Саймон Эванс из Школы психологии Университета Суррея прокомментировал результаты. «Вместо того, чтобы просто советовать молодёжи меньше времени проводить в телефонах, нам необходимо разобраться с причинами, по которым они ими пользуются», — сказал он. «Это означает разработку эффективных стратегий для борьбы с одиночеством и тревогой, особенно поздно вечером, когда доступ к службам поддержки ограничен, а чувство изоляции может быть наиболее интенсивным».Исследователи призывают к более целенаправленному обучению и поддержке молодых людей. Ключевым шагом может стать помощь им в осознании того, как их режим сна и эмоциональное состояние могут подвергать их риску проблемного использования технологий.«Более глубокое понимание этих глубинных механизмов может привести к гораздо более эффективным мерам», — говорит Валлинхеймо. «Если мы сможем помочь молодым людям понять, что их телефоны и социальные сети — это не решение проблемы одиночества или тревоги, а её часть, мы, возможно, начнём переломить ситуацию».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки