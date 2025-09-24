Названы самые полезные замороженные продукты, которые помогут похудеть
Замороженные фрукты и овощи. Они могут стать полезным вариантом, если в них нет сахара, соусов и приправ. Исследования показывают, что в замороженном виде фрукты и овощи содержат столько же, а иногда даже больше питательных веществ, чем свежие.
Готовые к употреблению блюда. Учёные обнаружили, что полуфабрикаты и готовые блюда часто помогают более эффективно сжигать жир, чем стандартная диета или поведенческие консультации.
Мясо. В нём содержится, например, много белка, который утоляет голод.
Альтернативы мясу. Доказано, что они тоже способствуют похудению, так как содержат много белка.
Сладости. Выбирайте из них такие, которые состоят в основном из фруктов или нежирных молочных продуктов с минимальным содержанием или без добавления сахара.
