У людей, которые мало спят, снижается разнообразие микроорганизмов во рту

Анализ данных исследования «Диета и здоровье», проведенного Национальными институтами здравоохранения и Американской ассоциации исследователей здравоохранения (NIH-AARP), показал, что у людей, которые спят 6 или менее часов в сутки, наблюдается снижение микробного разнообразия во рту по сравнению с людьми, которые спят рекомендуемые 7–8 часов. Некоторые роды бактерий чаще отсутствовали в группе малоспящих, но были и более многочисленные роды бактерий.Сон — это естественное, повторяющееся состояние покоя, в котором сознание, реакция и многие функции организма замедляются, в то время как мозг и тело участвуют в важных восстановительных процессах. Он способствует консолидации памяти, эмоциональной регуляции, работе иммунитета и восстановлению тканей. Недостаток или недостаток качественного сна ухудшает концентрацию внимания, настроение и способность принимать решения, а также увеличивает риск развития хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и депрессия.Нарушения сна, такие как бессонница, апноэ во сне и синдром беспокойных ног, распространены во всем мире. Современный образ жизни усугубляет эти проблемы: искусственное освещение, продолжительный рабочий день, использование цифровых устройств и стресс нарушают естественный режим сна. Во многих обществах хроническое недосыпание настолько распространено, что считается проблемой общественного здравоохранения. Исследования показывают, что значительная часть взрослого населения промышленно развитых стран регулярно спит меньше рекомендуемых 7–9 часов. Недостаточный сон влияет на производительность труда, повышает риск несчастных случаев и увеличивает расходы на здравоохранение.Автор исследования Кэтрин Р. Далтон и её коллеги хотели изучить связь между субъективной оценкой продолжительности сна и составом микробиома полости рта в рамках исследования NIH-AARP «Диета и здоровье». Этот набор данных содержит данные большой когорты пожилых американцев. Авторы исследования предположили, что сокращение продолжительности сна будет связано с нездоровым составом микробиома полости рта. Это проявится как в виде снижения микробного разнообразия, так и в виде увеличения количества потенциально патогенных микроорганизмов.Микробиом полости рта — это сообщество микроорганизмов, включая бактерии, грибки, вирусы и простейшие, обитающих в полости рта. Он играет ключевую роль в поддержании здоровья полости рта, но дисбаланс в этой экосистеме может способствовать развитию кариеса, заболеваний дёсен и различных других неблагоприятных состояний.Данные, использованные в этом анализе, были получены от участников исследования «Диета и здоровье», проведенного Национальными институтами здравоохранения и Американской ассоциации родителей и родителей (AARP). Эти люди были отобраны для участия в 1995–1996 годах в возрасте от 50 до 71 года. Они проживали в шести штатах США (Калифорния, Флорида, Луизиана, Нью-Джерси, Северная Каролина и Пенсильвания) и двух мегаполисах (Атланта, штат Джорджия, и Детройт, штат Мичиган). Хотя изначально эта группа включала более 500 000 участников, данный анализ был проведен на подвыборке из 1139 человек, у которых были собраны образцы ополаскивателей полости рта, и которые были отобраны в качестве референтной группы для другого исследования.Авторы исследования использовали данные о продолжительности сна, сообщаемые самими участниками, как в начале исследования, так и в ходе последующего наблюдения. Вопрос касался типичного количества часов, которые участник спал в течение суток за последний год. Участники были разделены на группы с рекомендуемой продолжительностью сна (7–8 часов), тех, кто спал дольше рекомендуемой (9+ часов), и тех, кто спал меньше рекомендуемой (6 часов или меньше). Также были использованы данные о составе микробиома полости рта участников.Результаты показали, что у участников, сообщавших о коротком сне, постоянно наблюдалось снижение микробного разнообразия полости рта. Некоторые роды бактерий чаще отсутствовали в группе с коротким сном, чем в группе с нормальным сном. К ним относились Prevotella и Corynebacterium — оба типа микроорганизмов, которые обычно обитают во рту, не вызывая заболеваний. К менее распространенным родам бактерий относились Fusobacterium, Atopobium и Campylobacte. С другой стороны, некоторые роды бактерий, как правило, были более многочисленны во рту у малоспящих. К ним относились Streptococcus и Rothia.«Наши результаты свидетельствуют о связи между короткой продолжительностью сна и разнообразием и составом микробиоты полости рта. Это предполагает, что бактерии полости рта могут играть возможную механистическую роль в поддержании здоровья сна. Более глубокое понимание физиологических путей может помочь в разработке мер, которые могут положительно повлиять на общее состояние сна», — заключили авторы исследования.Исследование проливает свет на связь между режимом сна и составом микробиома полости рта. Однако следует отметить, что данные исследования были получены исключительно от пожилых людей, в то время как возраст и состояние здоровья являются важными факторами, определяющими состав микробиома полости рта. Результаты, полученные у молодых людей, могут отличаться. Также следует отметить, что дизайн исследования не позволяет делать какие-либо причинно-следственные выводы. Кроме того, состав микробиома полости рта, как правило, в гораздо большей степени зависит от факторов, не связанных со сном, таких как гигиена полости рта, питание, курение или прием антибиотиков.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки