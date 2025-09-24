Исследование: скрининг рака легкого поможет улучшить ситуацию с заболеваемостью

Успешный опыт регионов, внедривших программы высокоточных скрининговых исследований, позволяющих выявить рак легких уже на I-II стадиях, показал эффективность такого подхода и заслуживает масштабирования на всю страну. Но это решение требует скорейшей федеральной поддержки и изменения нормативной базы. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), изучив опыт 56 российских регионов. Исследование показало, что более половины регионов убеждены в необходимости повысить эффективность обнаружения этой страшной болезни на ранних стадиях, в том числе за счёт коренного изменения тактики и методов скрининга."Повышение экономического потенциала страны неразрывно связано с эффективностью инвестиций в народосбережение, - комментирует генеральный директор ЦСР Павел Смелов. - Задача, которую мы ставили в рамках исследования, - изучить опыт регионов, чтобы выявить барьеры и скрытые возможности системы здравоохранения для улучшения ситуации. Мы уверены, что только за счет активного тиражирования лучших практик и повышения эффективности использования бюджетных средств, мы сможем сделать лечение рака легкого управляемым, снизить летальность и тем самым внести ощутимый вклад в общее снижение смертности".Проблема в качестве диагностики"Рак легкого (РЛ) относится к числу наиболее распространенных злокачественных новообразований в большинстве экономически развитых стран мира. В нашей стране заболеваемость им на протяжении последнего десятилетия сохраняется на уровне 45-50 тыс. человек без очевидной тенденции к росту. Это связано в том числе с эффективной государственной политикой по ограничению курения сигарет, основным фактором риска заболевания. Тем не менее, рак легкого остается наиболее частой причиной смерти среди онкозаболеваний. Тревожит и то, что почти половина заболевших раком легкого по-прежнему умирают в течении первого года после постановки диагноза", - рассказал замдиректора по научной работе НИИ клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин.Главная проблема - катастрофически поздняя диагностика: более 70% случаев выявляются лишь на III-IV стадиях, когда возможности эффективного лечения крайне ограничены, а прогноз - самый неблагоприятный, - отмечает профессор Тюрин. И хотя рак легкого входит в перечень заболеваний для активного выявления в рамках диспансеризации, он неизменно остается одним из самых распространенных и смертоносных видов рака. В нашей стране от него ежегодно умирает около 50 тысяч человек.Почему не удается диагностировать заболевание своевременно? Виноваты в этом два фактора. Во-первых, отсутствие полноценного профилактического скрининга. Как поясняют эксперты ЦСР, компьютерная томография сегодня назначается только при наличии выраженных симптомов, а бессимптомные пациенты из групп риска лишены возможности пройти углублённое обследование. Во-вторых, полная неэффективность для раннего обнаружения опухолей небольшого размера массово используемых методов - флюорографии и рентгенографии.Флюорография бесполезна для поиска ракаЦифровая рентгенография, пришедшая на смену пленочной, безусловно, улучшила качество снимков, но не изменила сути. Стандартный рентген выявляет опухоли размером от 1 см. К сожалению, к этому моменту заболевание часто уже прогрессирует."Информативность флюорографии сегодня, по данным Минздрава, 0,017 процента... То есть если мы объединим в одну группу детей, которым в школе первый раз делают флюорографию, всех женщин, всех взрослых, то конечно, информативность будет практически нулевой. Тем не менее, на проведение этих исследований, включенных в ежегодную диспансеризацию, тратятся огромные деньги! Зачем? Лучше их сэкономить, немного добавить и сделать правильное, высокоинформативное исследование", - считает директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный внештатный специалист-торакальный хирург Минздрава России, профессор Петр Яблонский.Как повысить эффективность скринингаСпециалисты говорят: ключ к решению проблемы - применение высокоточных исследований, позволяющих обнаружить опухоль в самом зачатке. Таким "зрением" обладает низкодозная компьютерная томография (НДКТ). Этот метод способен обнаружить новообразование размером всего 1-2 мм, что кардинально меняет прогноз для пациента и дает надежду на полное излечение.Опыт 15 российских регионов-"пилотов" это наглядно доказал:Доля пациентов с раком легкого, выявленным на I-II стадии, достигла 33-40% (по сравнению с 29% в среднем по России).Эффективность НДКТ в разы выше стандартных методов диагностики: в ХМАО - в 13 раз, в Ярославской области - в 25 раз, в Красноярском крае - почти в 30 раз (в сравнении с флюорографией).Почему скрининг нужен в группахe рискаКонечно, КТ-исследования намного дороже стандартных методов - флюорографии и рентгена. Поэтому применять их массово нецелесообразно - количество "находок" будет несопоставимо мало по сравнению с затратами. Другое дело, выборочный скрининг, нацеленный на группы риска. Это, прежде всего, курильщики, а также работники вредных производств (шахтеры, горные рабочие и т.д.), у которых вероятность возникновения рака легкого намного выше, чем в среднем по популяции."Основная группа риска - люди от 55 лет со стажем курения 30 лет. При этом в ряде регионов у курящих людей, работающих на вредных производствах, скрининг стоит начинать уже с 50 лет", - отмечает профессор Яблонский.Как сэкономить ресурсы для системы здравоохраненияВнедрение НДКТ-скрининга - это не только спасенные жизни. Рано начатое лечение обходится намного дешевле. Анализ ЦСР показал: если болезнь обнаруживается на I-II стадии, экономия средств может достигать 60-90% от затрат на лечение.Например, во Владимирской области лечение пациента на ранней стадии обходится в 140-190 тыс. руб. А если рак обнаружен поздно, на III-IV стадии, только за первый год расходы на одного пациента превышают 1-1,5 млн руб. А прогноз намного хуже.Что нужно для широкого применения НДКТ-скринингаДля массового внедрения высокоточных скрининговых исследований необходимо устранить ряд барьеров. Ключевые моменты:Нужно включить НДКТ-скрининг рака легкого в федеральный порядок диспансеризации с утверждением единого тарифа ОМС.Утвердить четкие критерии отбора пациентов из групп риска, уточнить сами эти группы.Разработать методические рекомендации и стандартизированные протоколы проведения НДКТ.Важно, что технических мощностей в стране для внедрения такого скрининга достаточно."В стране достаточное количество КТ-аппаратов. Резкое повышение нагрузки, пятикратное увеличение количества таких исследований во время пандемии COVID-19, показало: система справляется, исследования проводились в полном объеме", - отметил профессор Яблонский.В целом, по экспертным прогнозам, организация НДКТ- скрининга рака лёгкого для групп риска на федеральном уровне позволит предотвратить от 3,8 до 5,3 тысяч смертей в год, приблизив показатель одногодичной летальности к целевому значению федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки