Диетолог назвала причины остановки снижения веса при тренировках

Врач спортивной медицины и ЛФК, врач-диетолог, нутрициолог и эксперт XFIT Екатерина Стрельникова рассказала почему вес может перестать снижаться, несмотря на регулярные тренировки.По ее словам, это явление абсолютно нормально. При правильном подходе к питанию жировая масса уходит, а мышечная масса становится более качественной, что, в свою очередь, может привести к увеличению веса.«Мы должны понимать, что мышцы улучшают свою структуру или прибавляются не из просто так, поэтому очевидно, что они дают прибавку по весам. Интересный факт: у некоторых тренирующихся новичков вес может не просто стоять на месте, но даже прибавляться. Всё зависит от того, насколько сколько грамотно был составлен рацион», — подчеркнула эксперт.Также Стрельникова обратила внимание на то, что часто люди переживают из-за так называемого плато в похудении, не понимая, что это может быть результатом ошибочного подхода. Если произошел слишком большой дефицит калорий, жиров или углеводов, это может стать причиной стресса для организма, и тогда процесс похудения тормозится.Она отметила, что человек не может постоянно худеть, так как это противоречит инстинкту самосохранения. В случаях, когда люди ограничивают полезные питательные вещества и уходят ниже минимального уровня калорий, организм запускает «режим выживания», что приводит к задержке процесса похудения.«Говоря о том, нужно ли менять тип тренировок или питание, чтобы «сдвинуть» вес, то нужно критически оценить ваш текущий рацион и соизмерять с физической активностью. При выявлении несоответствий, конечно, нужно корректировать. Отмечу, что перетренированность может мешать снижению веса, любой стресс будет мешать», — заявила диетолог.Для отслеживания прогресса, если вес не двигается, но тело меняется визуально, Стрельникова советует ориентироваться на объемы тела — талия, грудь, бедра, плечи. Важным инструментом является биоимпендансный анализ, который дает более точную картину состава в динамике. Соматометрия, также используемая для измерений, зависит от квалификации специалиста, проводящего замеры.Эксперт добавила, что правильное питание, тренировки и отслеживание изменений в организме — ключевые моменты для достижения желаемых результатов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки