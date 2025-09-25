Cell Reports Medicine: препарат энаглифлозин замедляет старение

Энаглифлозин, один из препаратов, применяемых при диабете 2 типа, продемонстрировал неожиданный эффект: он может замедлять процессы старения. К такому выводу пришли китайские ученые.Энаглифлозин относится к классу ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2). Эти препараты снижают уровень сахара в крови, препятствуя обратному всасыванию глюкозы в почках. Кроме того, они помогают снижать вес и имитируют эффекты ограничения калорийности — одного из известных способов замедления старения.Авторы проверяли влияние препарата на длину теломер — защитных участков ДНК на концах хромосом, сокращение которых считается биомаркером старения и показателем повреждения генетического материала. В исследовании приняли участие 142 пациента в возрасте от 35 до 70 лет. Участников случайным образом разделили на группы: одна получала энаглифлозин, другая — плацебо. Оказалось, что у 90,5% пациентов на энаглифлозине теломеры удлинились, тогда как в группе плацебо — лишь у 65,6%.Диабет 2 типа часто сопровождается ускоренным старением организма: в тканях накапливаются старые клетки, которые больше не делятся, но выделяют воспалительные молекулы, повреждающие окружающие органы и ускоряющие прогрессирование болезни. Поэтому исследователи считают, что объединение терапии диабета с коррекцией маркеров старения может дать более эффективные результаты.Ученые отметили, что хотя и в группе плацебо наблюдалось небольшое удлинение теломер (возможно, благодаря сопутствующей коррекции образа жизни), эффект энаглифлозина оказался значительно сильнее.По мнению авторов исследования, теломеры — важный, но не единственный маркер старения. Чтобы подтвердить «омолаживающий» потенциал препарата, потребуются масштабные клинические испытания с изучением более широкого спектра показателей.

