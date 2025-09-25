Врач рассказала о связи между насморком и снижением слуха у ребенка

Врач-сурдолог, отоневролог, лор, эксперт по слуху и равновесию Яна Новикова рассказала о влиянии простуды на слух у ребенка.«Во время насморка отекает не только слизистая носа, но и носоглотка, где находятся устья слуховых (евстахиевых) труб. Эти трубы соединяют среднее ухо с носоглоткой, выравнивая давление. Когда они отекают и перекрываются, в среднем ухе начинается воспаление — развивается отит», — объяснила она в беседе с «Радио 1».По словам специалиста, особую роль в этом процессе играют аденоиды.«Если у ребенка увеличена аденоида, он находится у нас всегда в группе риска по формированию среднего отита», — предупредила сурдолог.Новикова добавила, что увеличенные аденоиды могут физически перекрывать слуховые трубы, провоцируя постоянные воспаления. Поэтому частые простуды не являются приговором, но требуют от родителей повышенного внимания к полному выздоровлению ребенка и контроля за состоянием носа и горла, чтобы не допустить развития отита и последующих проблем со слухом, заключила она.14 сентября первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая рассказала, что в России систематизируют создание госпитальных школ, передает НСН. Это учебные заведения для детей, которые больше 21 дня находятся на лечении в больнице. Соответствующий законопроект уже готовят в нижней палате парламента. По словам депутата, во многих регионах России уже открыты такие школы.2 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ИИ-система для диагностики лор-заболеваний, которая была разработана столичными специалистами, помогает врачам в лечении и в пилотном режиме уже функционирует в трех медучреждениях, передает агентство городских новостей «Москва».Эта система уже может диагностировать формы наружного и острого среднего отита, хронического среднего отита и новообразования гортани. Данная разработка помогает в выявлении признаков норм или патологий, при этом окончательное решение всегда остается за врачом, пишет «Москва 24».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки