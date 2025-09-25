Врач рассказала, как правильно принимать витамины и БАДы

Осенью с ухудшением погоды и окончанием сезона свежих овощей и фруктов полезно поддержать организм дополнительными витаминами. Врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт «СМ-Клиники» Оксана Михалева рассказала , какие витамины можно получить, скорректировав питание, а что рекомендуется принимать в виде БАДов. Врач также объяснила, в каких случаях добавки могут нанести вред организму и почему перед приёмом витаминов лучше проконсультироваться со специалистом.— Меняется ли потребность организма в витаминах в зависимости от сезона?— Нет, в любое время года нам нужны все витамины и минералы, которые обеспечивают здоровье органов и систем. Однако от сезона зависит поступление витаминов в организм. Так, синтез витамина D в коже достигает максимума в летние солнечные дни. С наступлением осени солнца становится всё меньше — и синтез витамина D снижается.Летом и осенью мы употребляем много овощей, фруктов и ягод — а значит, и витаминов C, PP, B9. Поздней осенью, зимой и ранней весной их поступление может снижаться, если не добавить в свой рацион другие источники этих витаминов.Например, можно употреблять привозные овощи и фрукты, быстрозамороженные или высушенные в сезон овощи, фрукты и ягоды, квашеную капусту, выращенную на окне микрозелень.Тот же картофель долго сохраняет витамин С, хотя его содержание при хранении снижается, но всё же не до нуля. Это же относится к бобовым и крупам, которые даже в высушенном виде содержат витамины.Некоторые витамины мы употребляем с пищей круглогодично. Например, в молочных продуктах есть витамины группы В, витамин А и небольшое количество витамина C — их содержание практически одинаково вне зависимости от сезона. То же касается круп, особенно цельнозерновых, а также орехов, семян и бобовых.Так что холод и недостаток солнца не влияют на потребность в витаминах. А вот недостаточное разнообразие рациона ведёт к развитию дефицита витаминов и минералов и может даже быть причиной некоторых алиментарнозависимых (связанных с питанием. — RT) заболеваний.— Насколько еда может восполнять дефицит ряда полезных веществ? Все ли из них можно найти в продуктах, если питаться разнообразно?— Продукты питания содержат все необходимые витамины, и чем разнообразнее рацион, тем больше разных витаминов, минералов и минорных компонентов пищи мы получаем. Такого разнообразия биологически активных веществ, как в пище, мы не можем получить даже из самых продвинутых добавок. Известны сотни видов каротиноидов, более 5 тыс. наименований фитонутриентов. Никакие добавки не способны дать такое разнообразие природных молекул!— Какие витамины нужно принимать в виде БАДов, чтобы организм получал их в необходимом количестве?— Единственный витамин, дефицит которого мы можем испытывать даже при разнообразном рационе, — это витамин D, так как большая часть его должна синтезироваться в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей диапазона В, а на территории России УФ-B излучение достаточно интенсивно лишь в летнее время года. Считается, что более 80% населения испытывает дефицит витамина D. Поэтому рекомендована массовая профилактика.Витамин D, или холекальциферол, рекомендуется принимать регулярно, то есть постоянно, пациентам всех возрастных групп.Лицам старше 60 лет иногда требуется приём витамина B12, так как в этом возрасте его биодоступность снижается и часто развивается дефицит, однако это выявляет врач после обследования.Беременным женщинам обязательно принимать фолиевую кислоту (витамин В9), особенно на ранних сроках. Это позволяет предупредить некоторые пороки развития у плода.— Какие витамины можно рекомендовать большинству здоровых людей, а что можно принимать только по назначению врача и после сдачи анализов?— Для всего населения России рекомендован профилактический приём только витамина D. Но важно помнить: высокие лечебные дозы назначаются только врачом по результатам лабораторного тестирования!Остальные витамины могут назначаться при скудном рационе, при необходимости диетических ограничений или при диагностированных врачом дефицитах по результатам анализов.— Бывают ли у витаминов негативные побочные эффекты?— Да, у витаминов, принимаемых в виде добавок. В первую очередь это аллергические реакции или реакции индивидуальной непереносимости.Другие побочные эффекты или нежелательные реакции развиваются в первую очередь при длительном приёме больших доз витаминов без контроля со стороны врача. Если витамины употребляются в профилактических дозировках, то такого почти не бывает.— При неправильном приёме БАДов или несбалансированном питании могут ли какие-либо витамины накапливаться в организме в избыточных количествах? Вредно ли это для здоровья?— В избыточных количествах может накапливаться витамин А — если часто есть блюда из печени разных видов животных. Особенно это касается беременных женщин. Остальные гипервитаминозы описаны только при употреблении высоких доз витаминов в виде БАДов. Передозировка чаще всего возникает при приёме жирорастворимых витаминов (это витамины A, D, E и K), так как они способны накапливаться в организме в больших концентрациях и далее могут проявлять свою токсичность длительное время. Из водорастворимых витаминов накапливаться может только витамин B12.В частности, передозировка витамина А может приводить к кожной сыпи и зуду, поражениям нервной системы вплоть до нарушения сознания, выпадению волос, остеопорозу.Большие дозы популярного сейчас витамина K могут приводить к образованию тромбов в сосудах. Гипервитаминоз витамина E повышает риск кровотечений. Витамин D при длительном приёме неоправданно больших доз может приводить к отложению кальция в почках (описаны случаи смертельного поражения почек при употреблении больших доз витамина D), мягких тканях, мозге, сосудах.Гипервитаминоз витамина B6 опасен поражениями нервной системы — нарушается чувствительность кожи, возникают неприятные ощущения в мышцах и коже по типу ощущения электрических разрядов, появляются повышенная чувствительность к свету, непроизвольные подёргивания мышц.Поэтому нужно быть осторожным при приёме витаминов свыше профилактических доз и лучше всего делать это по назначению врача.— На какие характеристики препаратов следует обращать внимание при выборе конкретных витаминов и добавок?— Прежде всего нужно проверять наличие актуального свидетельства о государственной регистрации. Если оно есть, значит, БАД протестирован на наличие микробов, токсинов и ядовитых веществ.Выбирать нужно ту добавку, для которой указаны профилактические дозировки витаминов (производитель обязан информировать, какой процент от суточной потребности содержит БАД). В БАДе должны присутствовать витамины в дозе не более 100% от суточной потребности. Важны, конечно, и производитель, и форма вещества.

