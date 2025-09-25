Исследование ДНК 117-летней женщины раскрывает секреты долгой жизни

Избежать неумолимого течения времени невозможно, но долгожители, дожившие до своего 110-го дня рождения, обладают особой способностью оттягивать неизбежное. Тщательная оценка состояния здоровья одной из старейших людей в мире, Марии Браньяс, позволяет предположить, что одной из причин, по которой она дожила до 117 лет, было то, что у нее был исключительно молодой геном. Новое исследование было опубликовано в журнале Cell Reports Medicine.Некоторые из ее редких генетических вариантов связаны с долголетием, иммунной функцией, а также здоровьем сердца и мозга.Ученые из Испании говорят, что теперь они используют эти результаты, чтобы «по-новому взглянуть на биологию старения человека, предложить биомаркеры здорового старения и потенциальные стратегии по увеличению продолжительности жизни».Результаты основаны на образцах крови, слюны, мочи и кала, которые Браньяс добровольно сдала перед своей кончиной в 2024 году, когда она была самым старым живущим человеком в мире.По данным группы учёных из Института исследования лейкемии имени Хосепа Каррераса в Барселоне, клетки Браньяс «ощущались» и «вели себя» так, будто они были значительно моложе её хронологического возраста. Средняя продолжительность жизни женщин в её родной Каталонии превысила среднюю более чем на 30 лет.По словам ученых, в преклонном возрасте у Браньяс в целом было хорошее здоровье, отличное здоровье сердечно-сосудистой системы и очень низкий уровень воспалений.Несмотря на её преклонный возраст, её иммунная система и микробиом кишечника имели маркеры, соответствующие показателям гораздо более молодых групп. У неё также наблюдались крайне низкие уровни «плохого» холестерина и триглицеридов и очень высокие уровни «хорошего» холестерина.Все эти факторы могут помочь объяснить ее превосходное здоровье и необычайное долголетие.Браньяс вела активную умственную, социальную и физическую жизнь, но ей также повезло с генетикой. Хотя средиземноморская диета с высоким содержанием йогурта, возможно, сыграла свою роль в её долголетии, экстремальное долголетие, вероятно, обусловлено широким спектром генетических и экологических факторов.Интересно, что ученые заметили «огромную эрозию» теломер Браньяс — участков на концах ее хромосом.Теломеры защищают наш генетический материал, и их более короткие длины связаны с повышенным риском смерти. Однако недавние исследования показывают, что, будучи одними из самых старых, теломеры на самом деле не являются полезным биомаркером старения.Фактически, очень короткие теломеры могли дать Браньяс преимущество. Гипотетически, пишут авторы, короткая продолжительность жизни клеток её организма могла бы остановить распространение рака.«Картина, полученная в результате нашего исследования, хотя и полученная только на примере этого исключительного человека, показывает, что крайне пожилой возраст и плохое здоровье не имеют прямой связи», — пишут исследователи под руководством эпигенетиков Элоя Сантоса-Пухоля и Алекса Ногера-Кастельса.Исследования, посвящённые лишь одному человеку, даже такому выдающемуся, как Браньяс, ограничены в том, что они могут рассказать остальным. Сантос-Пухоль, Ногера-Кастельс и их коллеги в Испании признают, что для экстраполяции их результатов необходимы более крупные когорты.Однако более масштабные исследования, сравнивающие исключительно долгоживущих людей с их менее долгоживущими сверстниками, также обнаружили биомаркеры, которые отличают некоторых людей, в том числе уникальные особенности, которые могут помогать им противостоять болезням.Долгожители — самая быстрорастущая демографическая группа в мире, но лишь 1 из 10 человек, доживших до 100 лет, доживает до следующего десятилетия. Браньяс предоставила исследователям редкую возможность изучить возможные механизмы, обеспечивающие экстремально долгую жизнь человека.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки