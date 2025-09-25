Врач назвал причины боли в пятке

Боль в пятке может иметь разные характер и интенсивность, свидетельствуя как о простом переутомлении, так и о серьезных патологиях. О возможных причинах боли и способах облегчения состояния рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.К распространенным не патологическим причинам врач отнес перенапряжение связочного аппарата и мышц, которое возникает при длительных пеших прогулках или многочасовой работе стоя.«Ношение тесной обуви или обуви на высоком каблуке также повышает давление на пяточную область, нарушает кровообращение и приводит к воспалению и микротравмам. У людей с избыточным весом боли могут быть выражены сильнее из-за повышенной нагрузки на стопы», — отметил Умнов.Среди патологических причин эксперт выделил травматические повреждения, такие как вывихи, переломы и растяжения, а также воспалительные процессы — бурситы, артриты и артрозы.Особое внимание Умнов уделил сахарному диабету, который может провоцировать хроническое воспаление связок и образование болезненной пяточной шпоры. Плоскостопие, особенно после длительной нагрузки, также часто приводит к болевому приступу. Наиболее опасными состояниями, сопровождающимися сильнейшей болью, являются гнойные заболевания костей, например остеомиелит, а также нейропатии и сдавления нервов.Для эффективного лечения необходимо точно установить причину дискомфорта. В случаях таких серьезных заболеваний, как остеомиелит или туберкулез, могут потребоваться оперативное вмешательство и курс антибактериальной терапии.При негнойных воспалениях, таких как артроз или обострение артрита, часто помогает местное лечение мазями на основе нестероидных противовоспалительных средств или инъекции для обезболивания и купирования воспаления. Дополнительное облегчение могут принести физиотерапевтические процедуры, например магнитотерапия, а при боли, вызванной усталостью ног, эффективен массаж.Специалист подчеркивает, что самодиагностика и самолечение недопустимы — при возникновении стойкой боли в пятке необходимо обратиться к врачу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки