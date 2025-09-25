Ученые разобрали популярные в соцсетях советы по питанию: мифы и реальность

Популярность противовоспалительных диет в соцсетях достигла невероятных масштабов: миллионы пользователей следуют строгим запретам, исключая из своего рациона целые группы продуктов. Однако ученые предупреждают, что за модными трендами часто скрывается упрощенный и потенциально вредный подход к питанию, лишенный научной основы и индивидуального подхода.В ленте соцсетей набирают миллионы просмотров видео с советами вроде таких: «Откажитесь от всего молочного. Откажитесь от глютена. Никогда больше не прикасайтесь к сахару». Под общим заголовком «Противовоспалительные диеты» эти ролики обещают быстрое избавление от лишнего веса, вздутия живота и общее улучшение здоровья. Однако, как утверждают специалисты, за кажущейся простотой этих правил скрывается глубокое непонимание биологических процессов.Дело в том, что воспаление — это не всегда враг:«Это естественный и жизненно важный механизм защиты организма, который включается в ответ на травмы, инфекции или повреждения. Без острого воспалительного процесса, который доставляет иммунные клетки и питательные вещества к пораженному участку, было бы невозможно заживление даже небольшой царапины».Проблемы со здоровьем вызывает не воспаление как таковое, а его хроническая форма — вялотекущий процесс, часто незаметный внешне, но связанный с развитием таких серьезных заболеваний, как диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые патологии и даже онкология.На развитие хронического воспаления влияет множество факторов: возраст, курение, стресс, недостаток сна, малоподвижный образ жизни и, безусловно, питание. Типичная «западная» диета, изобилующая ультраобработанными продуктами, фастфудом, сладкими напитками, выпечкой и мясными полуфабрикатами, при недостатке свежих овощей, фруктов и клетчатки напрямую коррелирует с повышенным уровнем воспалительных маркеров в крови. На этом фоне идея скорректировать рацион для снижения воспаления выглядит абсолютно научной. Однако версия, продвигаемая в социальных сетях, часто доводится до абсурда.Наиболее изученным и эффективным противовоспалительным подходом является средиземноморская диета. Ее принципы – обилие овощей, фруктов, цельнозерновых, бобовых, орехов, оливкового масла, умеренное потребление рыбы, птицы и молочных продуктов и минимальное – красного мяса и сахара подтверждены многочисленными исследованиями. Метаанализ показал, что у приверженцев этого стиля питания уровень ключевых маркеров воспаления был стабильно ниже.Многие блогеры рекомендуют для борьбы с воспалением пробиотические добавки, и с этим наука частично соглашается. Обзор клинических исследований подтвердил, что пробиотики могут снижать некоторые воспалительные маркеры. Однако ученые подчеркивают, что пока не ясно, какие именно штаммы бактерий и в каких дозах наиболее эффективны.По их мнению, гораздо более спорными выглядят призывы к абсолютному отказу от глютена и молочных продуктов для всех подряд. Для подавляющего большинства людей, не страдающих целиакией или аллергией на белок коровьего молока, такие ограничения не только бесполезны, но и потенциально вредны, так как могут привести к дефициту важных питательных веществ.Систематические обзоры научных работ показывают, что молочные продукты часто оказывают нейтральное или даже противовоспалительное действие, а ферментированные продукты, такие как йогурт и кефир, являются естественными источниками полезных пробиотиков. Что касается глютена, то негативное влияние на здоровье обычно оказывают не сами цельнозерновые продукты, а богатые им обработанные изделия — белый хлеб, печенье и пирожные, от которых средиземноморская диета и так рекомендует отказаться.Эксперты сходятся во мнении: для здорового человека нет необходимости следовать жёстким спискам запрещенных продуктов. Вместо этого стоит сосредоточиться на базовых принципах: сбалансированности, разнообразии и минимальной обработке пищи.«Ключ к управлению воспалением лежит не в радикальных запретах, а в комплексном подходе, включающем регулярную физическую активность, качественный сон, управление стрессом и отказ от курения, — заключают специалисты. — Для людей с диагностированными заболеваниями, где хроническое воспаление играет ключевую роль, диеты должны разрабатываться индивидуально, под руководством аккредитованного диетолога».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки