Назван крадущий кальций из организма напиток

Переизбыток кофе грозит ухудшением всасывания кальция, рассказала врач-педиатр Нилуфар Юнусова.По словам Юнусовой, кофеин стимулирует выработку катехоламинови усиливает клубочковую фильтрацию — так называется первый этап образования мочи. Доктор уточнила, что из-за этого употребление кофе приводит к учащенному мочеиспусканию. «Вместе с жидкостью ускоряется выведение кальция с мочой», — объяснила она.Юнусова добавила, что при высоких дозах кофеина наблюдается легкое снижение всасывания кальция в ЖКТ, особенно если напиток употребляется натощак или в больших количествах.

