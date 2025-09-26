Невролог Арифджанова: долгий сон в выходные вреден для здоровья

Многие уверены: если в будни не удается выспаться, то в выходные можно «добрать» часы сна и тем самым восстановить силы. Однако, как заявила в разговоре врач-невролог «СМ-Клиника» Ксения Арифджанова, опираясь на данные научных исследований, такая практика приносит организму больше вреда, чем пользы.«Сон — это сложный биологический процесс, который синхронизирован с нашими циркадными ритмами, которые работают как внутренние часы организма. Во время сна происходит тонкая перестройка работы нейрональной, гормональной и метаболической систем. Когда мы систематически не досыпаем, мозг и тело переходят в режим хронического стресса, нарушается выделение таких гормонов как кортизол, мелатонин, лептин и грелин, ухудшается регуляция обмена веществ и снижается эффективность иммунной системы», — объяснила Арифджанова.По ее словам, когда человек спит меньше, чем требуется, возникает так называемый «сонный долг» — накопление дефицита сна, который проявляется ухудшением когнитивных функций, снижением внимания, раздражительностью и нарушением регуляции гормональной системы.Особенно губительно это действует на женское здоровье, так как женщинам для полноценного восстановления требуется не менее 9 часов сна, тогда как мужчинам достаточно 7–8 часов в сутки. Исследования показали, что женщины с высоким «сонным долгом» чаще имеют метаболические дисрегуляции, что приводит к развитию эндокринных заболеваний и ожирения в будущем.«Даже если человек пытается выспаться в выходные, но не отдыхает полноценно в течение недели, это не защищает его от метаболических нарушений, связанных с хроническим недосыпом. Уже через неделю такого режима появляются признаки резистентности к инсулину — состояния, повышающего риск диабета 2-го типа», — подчеркнула невролог.Также она отметила, что долгий сон в выходные может нанести вред и сердечно-сосудистой системе: исследования Гарвардской медицинской школы показывают, что резкие колебания режима сна связаны с повышенным риском заболеваний сердца и сосудов. Более того, хронический недосып, даже если человек пытается компенсировать его в выходные, неминуемо приводит к неполному восстановлению когнитивных функций. Теряются внимание, концентрация, ухудшается память.«Дополнительные часы сна в субботу и воскресенье могут частично улучшить настроение и снизить ощущение усталости, но этот эффект является временным и ограниченным. Состояние мозга напрямую зависит от разницы во времени засыпания и пробуждения, и если она превышает два часа, то влияние на весь организм сопоставимо с перелетом через несколько часовых поясов. Это означает, что человек может чувствовать себя отдохнувшим, но его организм уже работает на износ», — продолжила Арифджанова.Таким образом, по ее словам, вывод врачей однозначен: полноценный сон — базовая потребность организма. И лучшим решением является налаживание стабильного графика сна. С медицинской точки зрения лучше всего ложиться и вставать примерно в одно и то же время, включая выходные. Допустимы лишь небольшие «поблажки» — плюс-минус один час.«Сон нельзя накопить и вернуть, как деньги. Недосып накапливается, и для организма этот долг является губительным: сначала приходит усталость, затем — невидимые для человека изменения в регуляции метаболизма, а после — болезни. Лишние часы сна в выходные не спасут: они создают лишь иллюзию восстановления. Настоящее здоровье дает только регулярный, достаточный и качественный сон», — резюмировала специалист.

