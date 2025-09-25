К чему приводит некомпенсированный гипотиреоз у женщин?
О гипотиреозе мы говорим, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, то есть ее функция снижена.
«Гормоны щитовидной железы отвечают за поддержание стабильной температуры тела, за стимуляцию роста и развитие тканей, поддержку психического здоровья, скорость мыслительных процессов, усиление липолиза, стимулирование синтеза белка», — говорит эксперт.
Как видим, круг ответственности щитовидной железы достаточно широк и когда она не справляется, результат отражается на всем организме.
Что происходит, если нехватку гормонов не восполнять? Одно из видимых последствий — ожирение. При этом попутно развивается инсулинорезистентность и сахарный диабет.
Очень часто итогом гипотиреоза у женщин становится ранний климакс, в результате возможны проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка.
В сосудах образуются холестериновые бляшки, а это путь к атеросклерозу и патологиям сердца.
Снижается общий уровень энергии, появляется бессонница, ухудшаются когнитивные функции (память, внимательность).
Из-за сокращения синтеза белка и коллагена ухудшается состояние мышечной ткани и кожи, она становится дряблой и не эластичной.Порой бывает, что пациент с поставленным диагнозом «гипотиреоз» принимает заместительную гормональную терапию, но эффекта нет. Это значит, что гормоны либо их дозировка подобраны неверно. И решать проблему функционирования щитовидной железы нужно комплексно.
