К чему приводит некомпенсированный гипотиреоз у женщин?

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, с какими проблемами можно столкнуться, если не лечить гипотиреоз.О гипотиреозе мы говорим, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, то есть ее функция снижена.«Гормоны щитовидной железы отвечают за поддержание стабильной температуры тела, за стимуляцию роста и развитие тканей, поддержку психического здоровья, скорость мыслительных процессов, усиление липолиза, стимулирование синтеза белка», — говорит эксперт.Как видим, круг ответственности щитовидной железы достаточно широк и когда она не справляется, результат отражается на всем организме.Что происходит, если нехватку гормонов не восполнять? Одно из видимых последствий — ожирение. При этом попутно развивается инсулинорезистентность и сахарный диабет.Очень часто итогом гипотиреоза у женщин становится ранний климакс, в результате возможны проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка.В сосудах образуются холестериновые бляшки, а это путь к атеросклерозу и патологиям сердца.Снижается общий уровень энергии, появляется бессонница, ухудшаются когнитивные функции (память, внимательность).Из-за сокращения синтеза белка и коллагена ухудшается состояние мышечной ткани и кожи, она становится дряблой и не эластичной.Порой бывает, что пациент с поставленным диагнозом «гипотиреоз» принимает заместительную гормональную терапию, но эффекта нет. Это значит, что гормоны либо их дозировка подобраны неверно. И решать проблему функционирования щитовидной железы нужно комплексно.

