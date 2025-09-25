Биолог предупредила о рисках потребления тростникового сахара
По словам эксперта, тростниковый сахар относится к простым сахарам и по калорийности сопоставим с белым — около 4 ккал/г.
«Его чрезмерное потребление ведёт к избытку калорий и набору веса, увеличивает риск инсулинорезистентности, ожирения, сахарного диабета 2-го типа, дислипидемии и неалкогольной жировой болезни печени», — сказала Лялина.
Биолог также отметила, что тростниковый сахар, как и обычный, способствует размножению бактерий, вызывающих кариес, и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Что касается предполагаемой пользы тростникового сахара, то она минимальна.
«Микроэлементы в тростниковом сахаре присутствуют в очень малых количествах и не компенсируют негативных эффектов большого потребления сахара».
Единственное преимущество тростникового сахара, по словам Лялиной, — это быстрая энергия, которую он даёт благодаря расщеплению сахарозы до глюкозы и фруктозы. Эксперт рекомендует употреблять его лишь как ароматическую добавку и в умеренных количествах.
