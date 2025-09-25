Биолог предупредила о рисках потребления тростникового сахара

Тростниковый сахар, который многие считают полезной альтернативой обычному, на самом деле не менее вреден при чрезмерном употреблении. Об этом рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.По словам эксперта, тростниковый сахар относится к простым сахарам и по калорийности сопоставим с белым — около 4 ккал/г.«Его чрезмерное потребление ведёт к избытку калорий и набору веса, увеличивает риск инсулинорезистентности, ожирения, сахарного диабета 2-го типа, дислипидемии и неалкогольной жировой болезни печени», — сказала Лялина.Биолог также отметила, что тростниковый сахар, как и обычный, способствует размножению бактерий, вызывающих кариес, и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Что касается предполагаемой пользы тростникового сахара, то она минимальна.«Микроэлементы в тростниковом сахаре присутствуют в очень малых количествах и не компенсируют негативных эффектов большого потребления сахара».Единственное преимущество тростникового сахара, по словам Лялиной, — это быстрая энергия, которую он даёт благодаря расщеплению сахарозы до глюкозы и фруктозы. Эксперт рекомендует употреблять его лишь как ароматическую добавку и в умеренных количествах.

