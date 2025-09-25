Полезные сезонные продукты осени

Осень щедро одаривает нас своими плодами: овощи, фрукты, ягоды… На столе яркое изобилие красок. Эндокринолог Наталья Либеранская рассказала, какие сезонные продукты наиболее полезны для здоровья.Сезонные продукты — самые полезные для организма в любое время года. Кроме того, благодаря доступности, продукты в сезон всегда стоят дешевле. И именно сезонные продукты содержат наибольшее количество полезных веществ.«В таких продуктах меньше всего пестицидов, их ничем не обрабатывают, соответственно, сезонные продукты максимально экологичны. Они дозревают естественным способом», — говорит эксперт.Итак, что полезно есть в сентябре? Один из полезных даров осени — баклажан. Богат клетчаткой, калием, витаминами В и С. Также баклажан полезен для скелета, здоровья костей и в целом опорно-двигательного аппарата.Еще один осенний супер-фуд — это тыква. В ней также содержится ценная клетчатка. Тыква улучшает обмен веществ, избавляет от отеков. Продукт безотходный, употреблять можно все, от семечек до кожуры.Обязательно ешьте осенью болгарский перец. Можно выбирать перцы любого цвета, но самые полезные — красные и оранжевые. В них содержится ликопин, который является натуральным антиоксидантом. А еще перец опережает по содержанию витамина С даже лимон!Не пренебрегайте морковью. Она поможет справиться с вирусами. Бета-каротин также благотворно влияет на иммунную систему.Ну и, конечно, грибы! Осенью их выбор особенно велик. В лесных грибах много витаминов А, В, РР, Е и D. Также грибы богаты микроэлементами (калий, медь, сера, фосфор и марганец).

