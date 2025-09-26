Физиотерпевт рассказал о фибромиалгии и методах ее лечения

Фибромиалгия — это хроническое заболевание, которое сопровождается распространенной мышечной и суставной болью. Пациенты часто жалуются на усталость, утреннюю скованность, бессонницу, головные боли и нарушения памяти. О том, почему данное заболевание трудно диагностировать, как лечат фибромиалгию и можно ли полностью от нее избавиться, рассказал физиотерапевт, невролог Илья Цюпко.«Диагностика фибромиалгии — сложный процесс, поскольку симптомы перекликаются с проявлениями множества других заболеваний. Особой сложностью является отсутствие специфических лабораторных или инструментальных маркеров, подтверждающих диагноз. Чаще всего врачам приходится исключать другие причины боли: ревматоидный артрит, системную красную волчанку, гипотиреоз, депрессию», — сказал специалист.По словам врача, лечение фибромиалгии требует комплексного подхода. Оно включает медикаментозную терапию с применением нестероидных противовоспалительных средств, антидепрессантов, миорелаксантов и препаратов для улучшения сна. Также используется физиотерапия, в которую входят упражнения для повышения мышечной выносливости, массаж и акупрессура. Важным элементом является поддержка здорового образа жизни, включая физическую активность, правильное питание и стресс-менеджмент.Цюпко обратил внимание на то, что фибромиалгия оказывает влияние на множество систем организма. У пациентов могут возникать нарушения сердечно-сосудистой системы, такие как повышенное давление и тахикардия, а также слабость иммунной системы и повышенная восприимчивость к инфекциям. Также часто наблюдаются депрессия и тревожные расстройства, что свидетельствует о тесной взаимосвязи с нервной системой.«На данный момент фибромиалгию нельзя полностью излечить. Однако с помощью правильного и постоянного лечения можно существенно снизить симптомы и повысить качество жизни пациентов. Важно начать лечение на ранней стадии, поддерживать здоровый образ жизни и следовать рекомендациям врачей», — заключил физиотерапевт.

