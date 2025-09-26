Для здоровья поджелудочной железы нужно есть омлет

Как полагает гастроэнтеролог Нурия Дианова, существуют продукты, которые очень полезны для поддержания нормального функционирования поджелудочной железы. И одним из них является омлет.Ещё некоторое время тому назад эксперты призывали употреблять яйца по минимуму или вовсе исключать их из рациона, поскольку считалось, что они повышают уровень холестерина. Однако целый ряд авторитетных научных исследований доказал, что это не так, и данный продукт, относящийся к категории диетических, вполне пригоден для здорового питания. С тех пор появлялось всё больше сведений о том, чем именно полезны яйца. И вот теперь диетолог Нурия Дианова утверждает, что омлет - прекрасное блюда для укрепления функционирования поджелудочной железы.Ещё одним подобным блюдом можно назвать творожную запеканку. Обе эти разновидности пищи прекрасно усваиваются нашим телом, они годятся и для тех, у кого в желчном пузыре появились камни. Но важно есть именно омлет, а не и яичницу, которая для таких пациентов не подходит.Естественно, что есть и продукты, которые при больной поджелудочной железе следует полностью исключить. К примеру, это алкоголь, содержащие много калорий сладости, жареная и сильно солёная пища. Отметим, что опухоли поджелудочной железы являются наиболее смертоносным в онкологии с уровнем летальности до 97%. А всё потому, что их обнаруживают только на поздней стадии.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки