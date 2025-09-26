AJCN: добавки с магнием могут подавлять развитие рака кишечника

Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта обнаружили, что прием магния может изменять состав кишечной микробиоты, усиливая местный синтез витамина D. Эти изменения помогают подавлять механизмы, связанные с развитием колоректального рака.В рамках клинического испытания участники с предраковым заболеванием (кишечными полипами) получали либо магниевую добавку, либо плацебо. Затем ученые анализировали состав их микробиоты по образцам кала, мазкам и биопсиям тканей прямой кишки.Выяснилось, что прием магния увеличивал количество бактерий Carnobacterium maltaromaticum и Faecalibacterium prausnitzii — известных своим противоопухолевым потенциалом. Также у участников повышался уровень витамина D — это вещество регулирует рост клеток, иммунную функцию и воспалительные процессы.Результаты колоноскопии показали: такие изменения микрофлоры могут снижать риск повторного образования полипов и, соответственно, развития колоректального рака. Особенно выраженный эффект наблюдался у женщин — исследователи связывают это с влиянием эстрогенов, способствующих перераспределению магния в организме.Авторы работы подчеркивают, что эти данные открывают перспективы для разработки персонализированных подходов к профилактике рака кишечника, особенно у людей из групп повышенного риска.

