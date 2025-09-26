Здоровые привычки замедляют старение мозга, показало исследование

Ваш хронологический возраст может быть 65 лет, но ваш мозг может вести себя на десять лет моложе или старше — в зависимости от вашего жизненного опыта. Об этом говорится в новом исследовании, проведённом учёными из Университета Флориды.Они обнаружили, что оптимизм, хороший сон, социальная поддержка и другие позитивные факторы тесно связаны со здоровьем мозга. Результаты показывают, что образ жизни и преодоление стресса может заметно влиять на темпы старения мозга, даже у тех, кто страдает от хронической боли. Исследование было опубликовано в журнале Brain Communications.«Это вещи, которые люди в той или иной степени контролируют», — сказал соавтор исследования Джаред Таннер из Университета Флориды. «Можно научиться иначе воспринимать стресс. Плохой сон легко поддается лечению. Оптимизм можно развивать».В исследовании в течение двух лет участвовали 128 взрослых среднего и старшего возраста, большинство из которых страдали хронической мышечно-скелетной болью, связанной с остеоартритом коленного сустава или находящейся в группе риска его развития. Используя данные МРТ, проанализированные системой машинного обучения, команда оценила «возраст мозга» каждого участника и сравнила его с их фактическим хронологическим возрастом. Эта разница в возрасте мозга служила показателем здоровья всего мозга.Такие стрессовые факторы, как хроническая боль, низкий доход, низкий уровень образования и другие социальные риски, были связаны с пожилым возрастом мозга. Со временем эти связи, по-видимому, стали менее выраженными. Более чётко проявились защитные факторы: восстанавливающий сон, поддержание здорового веса, контроль стресса, отказ от курения и наличие поддерживающих отношений.У участников исследования, которые сообщили о наибольшем количестве защитных факторов, мозг был на восемь лет моложе их хронологического возраста на момент начала исследования, и в течение следующих двух лет их мозг продолжал стареть медленнее.«В наших исследованиях мы придерживаемся единого мнения: здоровые привычки не только связаны с уменьшением боли и улучшением физического функционирования, но и, по-видимому, на самом деле способствуют укреплению здоровья на значительном уровне», — отметила соавтор исследования Кимберли Сибилла из Университета Флориды.Учёным давно известно, что мозг пожилых людей более уязвим к таким проблемам, как потеря памяти, деменция и болезнь Альцгеймера. Традиционно исследования мозга фокусировались на отдельных его областях. Но поскольку боль, стресс и жизненный опыт влияют на многие области мозга одновременно, разница в возрасте мозга — разница между возрастом человека и тем, насколько старым выглядит его мозг при сканировании — даёт единое, целостное представление о мозге, отражающее все эти сложные процессы.Хотя исследование было сосредоточено на людях, страдающих от хронической боли, вполне вероятно, что такие факторы, как снижение стресса, социальная поддержка и качественный сон, способствуют замедлению старения мозга и в других группах населения.«Буквально для каждого дополнительного фактора, способствующего здоровью, есть доказательства нейробиологической пользы», — сказала Сибилла. «Наши результаты подтверждают растущее количество доказательств того, что образ жизни — это лекарство».

