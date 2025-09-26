Психолог назвала несколько признаков осенней депрессии

Развитие осенней депрессии может быть связано с сокращением продолжительности светового дня, нехваткой витамина D и необходимостью слишком долго ждать следующего отпуска, рассказала психолог Ольга Романив.По словам психолога, о сезонной депрессии могут говорить возникающие проблемы с концентрацией внимания и повышенная сонливость. Она объяснила, что осенью происходит нарушение естественных биологических ритмов, что приводит к преждевременной выработке гормона сна (мелатонина). Из-за этого даже люди, которые спят не менее восьми часов, могут чувствовать себя не выспавшимися.Еще один тревожный звонок осенней депрессии — изменения в привычном пищевом поведении, что может выражаться как в потере аппетита, так и в повседневном переедании, предупредила специалистка. Кроме того, характерным признаком осенней депрессии может быть и утрата интереса к хобби и общению с родными людьми, добавила психолог.Чтобы осенняя депрессия беспокоила меньше, Романив посоветовала ложиться спать не позднее 23 часов, спать не менее восьми часов подряд, совершать ежедневные часовые прогулки на свежем воздухе, включить в рацион фрукты, овощи, зелень и кисломолочные продукты, следить за достаточным количеством естественного и искусственного освещения на работе и дома и встречаться с семьей и друзьями, даже когда не хочется никого видеть.

