Перечислены приводящие к бессоннице опасные заболевания

Сомнолог Рафаэль Виньял да Коста заявил, что бессонница может являться симптомом опасных заболеваний.Как отметил да Коста, бессонница может возникнуть из-за гипертонии, сердечной недостаточности, диабета, апноэ во сне, хронической боли и болезни Паркинсона. При этом некачественный ночной отдых повышает риск сердечного приступа, аритмии и инсульта, подчеркнул он.Кроме того, к бессоннице зачастую приводит депрессивное и тревожное расстройство. В первом случае у человека обычно наблюдается прерывистый сон и раннее пробуждение, а во втором — возбуждение, мешающее ему полноценно отдохнуть, объяснил специалист.

