Врач назвал главные признаки нехватки магния в организме

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о критически важной роли магния в организме и перечислил симптомы, сигнализирующие о его дефиците. По словам эксперта, этот минерал выполняет ряд ключевых функций.Магний участвует в магний-кальциевом обмене, помогая кальцию оставаться в костях. Также он является природным миорелаксантом, расслабляющим гладкую мускулатуру, замедляет нервно-мышечную передачу, успокаивая во время стресса, и необходим для синтеза коллагена, пояснил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации Пироговского Университета.Специалист выделил основные признаки, которые могут указывать на недостаток этого элемента:судороги в икроножных мышцах, спине и руках;нервозность в сочетании с сильной усталостью;нарушение ритма сердца и повышенное давление;мочекаменная болезнь и остеопороз.При этом Кондрахин подчеркнул, что наличие симптомов — не повод для самолечения.Для того чтобы начать принимать магний, симптомов недостаточно. Необходимо убедиться, что вашему организму действительно его не хватает.Эксперт также предупредил о противопоказаниях. Главное из них — гипотония (пониженное артериальное давление), так как магний может его дополнительно снизить. Передозировка минералом, хотя и редкая, проявляется именно в виде выраженного падения давления. Бесконтрольный длительный приём не имеет смысла, поскольку организм выводит излишки самостоятельно.

