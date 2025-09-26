Врач назвал главные признаки нехватки магния в организме
Магний участвует в магний-кальциевом обмене, помогая кальцию оставаться в костях. Также он является природным миорелаксантом, расслабляющим гладкую мускулатуру, замедляет нервно-мышечную передачу, успокаивая во время стресса, и необходим для синтеза коллагена, пояснил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации Пироговского Университета.
Специалист выделил основные признаки, которые могут указывать на недостаток этого элемента:
судороги в икроножных мышцах, спине и руках;
нервозность в сочетании с сильной усталостью;
нарушение ритма сердца и повышенное давление;
мочекаменная болезнь и остеопороз.
При этом Кондрахин подчеркнул, что наличие симптомов — не повод для самолечения.
Для того чтобы начать принимать магний, симптомов недостаточно. Необходимо убедиться, что вашему организму действительно его не хватает.
Эксперт также предупредил о противопоказаниях. Главное из них — гипотония (пониженное артериальное давление), так как магний может его дополнительно снизить. Передозировка минералом, хотя и редкая, проявляется именно в виде выраженного падения давления. Бесконтрольный длительный приём не имеет смысла, поскольку организм выводит излишки самостоятельно.
