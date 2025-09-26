Роспотребнадзор опроверг информацию о росте заболеваемости ОКИ

Роспотребнадзор 25 сентября опроверг слухи о росте заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ), сообщив, что с 1 сентября зафиксировано снижение заболеваемости на 10%.«С начала осени роста заболеваемости ОКИ в Российской Федерации не отмечается. За последнюю неделю фиксируется снижение — почти на 10%», — говорится в сообщении Telegram-канала.Уточняется, что заболеваемость стрыми кишечными инфекциями за весь 2025 год не превышала среднемноголетнего уровня.К ОКИ относится множество инфекционных заболеваний, которые вызываются различными кишечными микробами. Возбудители могут попадать в организм человека с пищей, водой или через грязные руки и различные предметы обихода.

