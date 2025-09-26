Роспотребнадзор опроверг информацию о росте заболеваемости ОКИ
«С начала осени роста заболеваемости ОКИ в Российской Федерации не отмечается. За последнюю неделю фиксируется снижение — почти на 10%», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Уточняется, что заболеваемость стрыми кишечными инфекциями за весь 2025 год не превышала среднемноголетнего уровня.
К ОКИ относится множество инфекционных заболеваний, которые вызываются различными кишечными микробами. Возбудители могут попадать в организм человека с пищей, водой или через грязные руки и различные предметы обихода.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий