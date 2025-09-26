Крестоцветные овощи и ещё девять продуктов, которые вызывают вздутие живота

Некоторые виды продуктов могут привести к вздутию живота. В основном они содержат много углеводов, ферментируемых сахаров, клетчатки и натрия.Крестоцветные овощи. Брокколи, белокочанная капуста содержат сахар раффинозу, который может вызвать вздутие живота. Лучше вместо них выбирайте сельдерей, болгарский перец, цуккини.Яблоки. В их состав входят фруктоза и сорбит, которые плохо усваиваются и могут привести к вздутию. Попробуйте вместо них бананы.Молочные продукты. В сыре и молоке есть лактоза, которая не всегда легко расщепляется в пищеварительном тракте. Это приводит к газообразованию и вздутию живота.Фасоль. Она содержит углеводы и клетчатку, которые тяжело усваиваются организмом.Газированные напитки. Часто употребление таких напитков приводит к заглатыванию воздуха, что может вызвать газообразование и вздутие живота.Сахарные спирты. Это ксилит, сорбит и маннит. Они часто используются как заменители сахара, содержатся в ягодах и кукурузе. Также эти подсластители плохо усваиваются.Лук и чеснок. Они богаты фруктанами, то есть растворимыми волокнами, которые трудно перевариваются и часто вызывают вздутие живота.Арбуз. Он содержит много фруктозы, что и может привести к вздутию живота.Глютен. Люди с целиакией или непереносимостью глютена могут столкнуться с проблемами с пищеварением при употреблении продуктов с глютеном.Солёная пища. Такие продукты приводят к задержке воды в организме, что может вызвать вздутие живота.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки