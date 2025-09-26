Средства маткапитала предложили разрешить тратить на лечение тяжелобольных детей
Депутат отметил, что в настоящее время средства маткапитала можно потратить на лечение ребенка только в случае признания его инвалидом.
"Мы с вами знаем, что ситуации бывают разные, поэтому, я считаю, что можно было бы предоставить возможность тратить средства маткапитала на лечение каких-то тяжелых, серьезных заболеваний", – сказал Марченко.
Кроме того, предлагается дать возможность потратить средства материнского капитала на медицинское лечение ребенка в другой стране.
Ранее депутат Антон Котяков заявил, что Министерство труда и социальной защиты РФ понимает необходимость модернизации программы материнского капитала, она прорабатывается.
