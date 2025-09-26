Богатый белком завтрак и другие эффективные способы обуздать тягу к сладкому

В любви к сладостям нет ничего плохого. Более того, исследования показывают, что употребление десертов снижает уровень стресса и улучшает настроение. Однако сахар может вызывать привыкание, и вот что с этим можно сделать.Начните день с завтрака, богатого белком. Вместо выпечки и сладких хлопьев отдайте предпочтение белку. То есть греческому йогурту, яйцам, протеиновому смузи или сэндвичу. Белок стабилизирует уровень сахара в крови и дольше сохраняет чувство сытости. Об этом сказала Эллисон Чайлдресс, доктор философии, зарегистрированный диетолог, доктор медицины.Не пропускайте приёмы пищи. Иначе это приведёт к снижению уровня сахара в крови, из-за чего вашему организму потребуется быстрая энергия в виде сладостей или рафинированных углеводов. Питайтесь или перекусывайте каждые 3-5 часов. Стремитесь при этом сочетать белок, клетчатку, полезные жиры.Проверьте, нет ли в продуктах добавленного сахара. Когда вы едите продукты, в которых мало такого сахара, организм к этому приспосабливается. В результате вам будет хотеться меньше сладкого.Сократите потребление сладких напитков. Они так влияют на ваши вкусовые рецепторы, что вам хочется больше сладкого. При помощи выбора менее сладких напитков можно переучить рецепторы реже хотеть этого вкуса.Отдавайте приоритет сну. Нехватка сна может нарушить регуляцию уровня сахара в крови и выработку гормона голода. Из-за этого сладкая еда будет вам казаться более привлекательной. Каждую ночь стремитесь проводить во сне 7-9 часов.Ешьте до и после тренировок. Правильное питание поможет вам поддерживать стабильный уровень сахара в крови, восстановить уровень гликогена, снизить чувство голода и тягу к сладкому. Выбирайте сбалансированные перекус или блюдо, в которых содержатся белки и углеводы, за час-два до тренировки и после неё. Примеры - греческий йогурт с фруктами и гранолой, яйца с тостом из авокадо, смузи с протеиновым порошком и ягодами.

