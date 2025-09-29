Врач предупредил об особенном коварстве алкоголя для женщин

Нарколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Алкомед» Николай Чередниченко рассказал, почему алкоголь особенно опасен для женщин и как привычка снять стресс бокалом вина незаметно превращается в смертельную зависимость.Чередниченко предупредил, что особенное коварство алкоголя для женщин заключается в скорости развития критической степени зависимости. У них необратимые изменения в организме могут наступить очень быстро — уже через 2,5-5 лет, в то время как у мужчин алкоголизм развивается за 10-15 лет.«У женщин внутренние органы страдают быстрее. Нарушается работа печени, поджелудочной железы, негативное влияние оказывается и на головной мозг, центральную нервную систему», — рассказал нарколог.Систематическое употребление спиртных напитков наносит удар и по психике женщины. По мере развития зависимости она становится агрессивной, плаксивой, подозрительной — разрушается сама ее личность, уточнил он.Врач объяснил, что это происходит из-за того, что женский организм вырабатывает значительно меньше фермента, расщепляющего этанол. Из-за этого яд дольше циркулирует в крови и наносит более сильный удар по внутренним органам.

